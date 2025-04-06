Нутрициолог рассказал, как отличить качественный БАД от пустышки

Рынок биологически активных добавок (БАД) быстро развивается, предлагая людям решения любых проблем. Однако их эффективность порой вызывает вопросы. Как отличить качественное средство от пустышки в беседе с «Газетой.ru» рассказал биолог, нутрициолог, эксперт в области пептидной биорегуляции Артём Яшин.

По словам эксперта, эффективность таких препаратов должна быть научно доказана. К примеру, в статьях из соответствующих журналов или исследованиях. Такие БАДы проходят клинические испытания. Кроме того, если в составе полно ингредиентов без конкретных дозировок, это говорит о том, что средство может оказаться бесполезным на деле.

«Если в начале стоят целлюлоза, мальтодекстрин, фруктоза и другие наполнители, то это повод задуматься над качеством продукта (исключение составляют парафармацевтики)», — отметил специалист.

Не верьте «чудо-эффектам». БАДы могут вам помочь чувствовать себя лучше, но это не волшебная таблетка от всех недугов.

«Все БАДы должны быть зарегистрированы в соответствующих государственных органах и иметь свидетельство о государственной регистрации (СГР). Отсутствие СГР — повод для сомнений. Проверяйте, есть ли на упаковке номер регистрации или сертификации», — рекомендует он.

Обращайте внимание на репутацию производителя и экспертные оценки, ведь эффективность таких средств всегда зависит от их научного обоснования.