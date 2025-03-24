Не все БАДы одинаково полезны: Врач развенчала 5 популярных мифов о витаминах

Вопреки распространённому заблуждению, витамины не дают энергию без явно выраженного дефицита. Однако чаще всего усталость кроется не в недостатке микроэлементов, а в неправильном образе жизни. Об этом рассказала врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина.

Второй миф, по её словам, заключается в вере, мол, чем больше витаминов, тем лучше. Это опасное заблуждение, потому что избыток добавок может привести к передозировке. А жирорастворимые витамины, такие как A, D, E и K, могут накапливаться в организме и вызывать негативные последствия.

Третий миф: все БАДы одинаково полезны. Собеседница «Газеты.ru» отметила, что рынок пищевых добавок плохо регулируется, за их производителями нет такого контроля, как за лекарствами, поэтому покупатель не всегда получает то, что указано на упаковке. Некоторые добавки могут содержать вещества, которые плохо усваиваются.

Мифом является и убеждение, что натуральные витамины лучше синтетических. По словам врача, исследования показывают, что синтетические аналоги часто не уступают натуральным. Например, синтетическая аскорбиновая кислота работает так же, как витамин C из фруктов.

Наконец, пятый миф заключается в том, что витамины могут заменить здоровое питание. Хайкина предупредила, что БАДы дополняют рацион, но не заменяют его. При сбалансированном питании потребность в большинстве добавок покрывается естественным образом.

«Прежде чем покупать добавки, проверьте, действительно ли они вам нужны, изучите форму вещества и его дозировку. А ещё лучше — проконсультируйтесь со специалистом», — резюмировала Хайкина.