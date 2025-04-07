Популярное во всём мире обезболивающее оказалось убийцей сперматозоидов

Британские и датские исследователи бьют тревогу: одно из самых популярных безрецептурных обезболивающих — парацетамол — может негативно влиять на сперматозоиды. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Исследования утверждают, что безрецептурный обезболивающий парацетамол может нанести вред репродуктивной системе мужчин», — уточняет издание.

При длительном применении парацетамол, который миллионы людей принимают ежедневно, накапливается в организме и может разрушать репродуктивную функцию: снижает уровень тестостерона и затрудняет движение сперматозоидов. Эксперименты на животных также показали, что препарат особенно опасен для беременных. В первом триместре беременности парацетамол может нарушить формирование мужских репродуктивных органов у плода.

Согласно данным исследования, за последние десятилетия количество сперматозоидов у мужчин по всему миру снизилось более чем на 60%. Профессор Шанна Суон предупредила, что если такая тенденция сохранится, к 2045 году среднее значение может приблизиться к нулю.