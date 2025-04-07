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7 апреля, 15:24

Популярное во всём мире обезболивающее оказалось убийцей сперматозоидов

DМ: Парацетамол убивает сперматозоиды, что повышает риск бесплодия у мужчин

Мужчина пьёт таблетки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Мужчина пьёт таблетки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Британские и датские исследователи бьют тревогу: одно из самых популярных безрецептурных обезболивающих — парацетамол — может негативно влиять на сперматозоиды. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Исследования утверждают, что безрецептурный обезболивающий парацетамол может нанести вред репродуктивной системе мужчин», — уточняет издание.

При длительном применении парацетамол, который миллионы людей принимают ежедневно, накапливается в организме и может разрушать репродуктивную функцию: снижает уровень тестостерона и затрудняет движение сперматозоидов. Эксперименты на животных также показали, что препарат особенно опасен для беременных. В первом триместре беременности парацетамол может нарушить формирование мужских репродуктивных органов у плода.

Согласно данным исследования, за последние десятилетия количество сперматозоидов у мужчин по всему миру снизилось более чем на 60%. Профессор Шанна Суон предупредила, что если такая тенденция сохранится, к 2045 году среднее значение может приблизиться к нулю.

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Ранее Life.ru рассказывал, что антибиотики могут спровоцировать бесплодие у мужчин. Опасны также лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и анаболические стероиды. Кроме того, на репродуктивную функцию влияют средства для химиотерапии.

Алена Пенчугина
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