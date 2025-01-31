«Не теряйте надежды»: Гинеколог дала советы россиянкам с диагнозом «бесплодие»
Гинеколог Жарова: Диагноз «бесплодие» для женщины не является приговором
Диагноз «бесплодие» не является приговором и причиной для паники, уверена акушер-гинеколог, репродуктолог Мария Жарова. В интервью радио Sputnik она посоветовала россиянкам при выявлении недуга обращаться к специалистам за обследованием, которое поможет установить причины состояния.
Эксперт подчеркнула, что результаты исследования необходимы для формирования индивидуальной программы лечения. В зависимости от ситуации врач может предложить женщине с бесплодием медикаментозную терапию, стимуляцию овуляции, хирургическое вмешательство или вспомогательные репродуктивные технологии, например, ЭКО. Также будет необходимо изменить свой образ жизни.
«Здоровое питание, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек могут положительно сказаться на фертильности. И не теряйте надежды. Многие пары успешно справляются с бесплодием и становятся родителями. Важно сохранять позитивный настрой и работать в тандеме со специалистами», — отметила гинеколог.
Ранее врач опровергла давний миф о старородящих женщинах. Эксперт назвала идеальный возраст для родов. Кроме того, гинеколог рассказала, можно ли родить близнецов с разницей в несколько дней.