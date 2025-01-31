«Не теряйте надежды»: Гинеколог дала советы россиянкам с диагнозом «бесплодие»

Диагноз «бесплодие» не является приговором и причиной для паники, уверена акушер-гинеколог, репродуктолог Мария Жарова. В интервью радио Sputnik она посоветовала россиянкам при выявлении недуга обращаться к специалистам за обследованием, которое поможет установить причины состояния.

Эксперт подчеркнула, что результаты исследования необходимы для формирования индивидуальной программы лечения. В зависимости от ситуации врач может предложить женщине с бесплодием медикаментозную терапию, стимуляцию овуляции, хирургическое вмешательство или вспомогательные репродуктивные технологии, например, ЭКО. Также будет необходимо изменить свой образ жизни.