Гинеколог рассказала, можно ли родить близнецов с разницей в несколько дней

Рождение близнецов с разницей в несколько дней возможно. Однако сегодня акушеры стараются не допустить такого развития событий и обеспечить появление малышей один за другим из-за риска для матери. Об этом рассказала акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с «Газетой.ru».

«Если прошли первые роды, значит, родовые пути все открыты и есть вероятность инфицирования для женщины. Для женщины это опасно», — отметила доктор.

Она добавила, что такие случаи возможны для разнояйцевых близнецов, так как у каждого из них своя плацента, плодный пузырь и околоплодные воды. Для самих малышей рождение в разные дни, если они доношены, не представляет никакой угрозы.