Гинеколог рассказала, можно ли родить близнецов с разницей в несколько дней
Врач Ерофеева: Рождение близнецов с разницей в несколько дней опасно для женщины
Рождение близнецов с разницей в несколько дней возможно. Однако сегодня акушеры стараются не допустить такого развития событий и обеспечить появление малышей один за другим из-за риска для матери. Об этом рассказала акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с «Газетой.ru».
«Если прошли первые роды, значит, родовые пути все открыты и есть вероятность инфицирования для женщины. Для женщины это опасно», — отметила доктор.
Она добавила, что такие случаи возможны для разнояйцевых близнецов, так как у каждого из них своя плацента, плодный пузырь и околоплодные воды. Для самих малышей рождение в разные дни, если они доношены, не представляет никакой угрозы.
Ранее Life.ru рассказывал о подобном случае. В петербургском родильном доме № 10 во время новогодних праздников появились мальчики-двойняшки в разные дни. Один малыш появился на свет 2 января в 23:47, а его брат Михаил спустя 17 минут — 3 января в 00:05. Супруги также растят ещё и 14-летнего сына.