В Москве самыми популярными именами для детей в 2024 году стали Михаил и София

В 2024 году москвичи чаще всего называли своих детей Михаилом и Софией. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС столицы Светлана Уханева. Эти имена возглавили списки популярности среди новорождённых мальчиков и девочек.

Как сообщает ТАСС, с начала года более 2,2 тысячи мальчиков нарекли Михаилом, это стало второй в истории заменой лидера среди мужских имён. «Любопытно, что более чем за 30 лет имя Александр уступило первенство всего лишь второй раз. В 2012 году его опередило имя Артём. И вот сейчас на первом месте Михаил, на втором — Александр, а на третьем — Лев», — поделилась начальник управления ЗАГС. Среди других популярных мужских вариантов — Максим, Марк, Иван и Матвей.

Среди девочек имя София также оказалось самым популярным, зарегистрировано свыше 1,8 тысячи случаев. В тройку лидеров вошли также Анна и Мария. Кроме них в топ-10 попали Ева, Виктория, Василиса, Варвара, Александра, Полина и Алиса. Необычные варианты тоже нашли своих обладателей. Среди мальчиков встречаются Ярополк, Ромео, Пересвет, Люцифер, Сократ, Грач и Мираж. В список оригинальных идей для девочек вошли Федора, Сирена, Светозара, Владимира, Властелина, Европа, Ива, Клеопатра, Луна, Муза, Нева, Кристалл и Сахар.

По данным ЗАГС, с начала года среди новорождённых детей 52% составили мальчики и 48% — девочки. Наиболее частыми датами родов стали 5 июля и 8 августа, а самый плодотворный месяц — июль.