Один случай на 200 миллионов родов: В России родились уникальные тройняшки

В Екатеринбурге произошло редкое и удивительное событие: на свет появились братья-тройняшки с идентичной ДНК. Такое явление встречается лишь один раз на 200 миллионов беременностей, и это стало настоящей сенсацией для семьи Пристромовых. О необычном случае рассказывает портал E1.RU.

Изначально супруги Кристина и Антон Пристромовы ожидали двойню, однако на шестом месяце беременности врачи обнаружили третьего ребёнка. Это стало неожиданностью как для родителей, так и для медиков. Беременность была непростой и несла риски как для матери, так и для малышей. Если женщина вынашивает три плода, которые имеют идентичную ДНК, это называют монохориальной триамниотической тройней. Совместное существование трех плодов на одной плаценте — ведущий фактор риска: при такой беременности высока вероятность гибели плодов и появления осложнений у матери.

Несмотря на все сложности, Кристина смогла выносить и родить троих мальчиков — Арсения, Тимофея и Матвея — с помощью кесарева сечения. В первые дни родителям было сложно различать малышей, но вскоре они обнаружили небольшие отличия: складки и потёртости на коже, а также разницу в характерах.

«Матвей своенравный, плюётся сосками. Тимофей очень любит внимание, а Арсений уже давно не согласен лежать в кроватке — он самый любопытный», — отметили родители.

История семьи Пристромовых — это пример редкого медицинского феномена, который привлекает внимание специалистов и общественности. Несмотря на все трудности, молодые родители рады своим уникальным детям и надеются на лучшее будущее.