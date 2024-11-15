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15 ноября, 10:35

Врачи выходили самую маленькую новорождённую девочку в истории Москвы

В Москве врачи успешно выходили девочку весом 400 граммов

В московском перинатальном центре «Коммунарка» специалистам удалось выходить самую маленькую девочку в истории столичного здравоохранения. На момент рождения малютка весила всего 400 граммов.

В московском перинатальном центре специалистам удалось выходить девочку весом 400 граммов. Фото © Telegram / Mash

В московском перинатальном центре специалистам удалось выходить девочку весом 400 граммов. Фото © Telegram / Mash

Как сообщает Mash, ребёнок родился на три месяца раньше положенного срока. Экстренное кесарево матери девочки пришлось делать на 24-й неделе, которая поступила в больницу с сильной головной болью и высоким артериальным давлением.

Недоношенная малышка не могла самостоятельно дышать, потому врачам пришлось подключить её к ИВЛ. Искусственная вентиляция лёгких продолжалась в течение 23 дней. На выписку кроху отправили после того, как она набрала весь до 2740 граммов и подросла до 46 сантиметров. На данный момент её состояние в норме.

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А ранее Life.ru рассказывал, как у женщины из Подмосковья родился настоящий богатырь — мальчик весом более пяти килограммов. При этом его рост при рождении равен шестидесяти сантиметрам, что является крайне редким явлением.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sopotnicki

Мария Любицкая
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