Врачи выходили самую маленькую новорождённую девочку в истории Москвы

В московском перинатальном центре «Коммунарка» специалистам удалось выходить самую маленькую девочку в истории столичного здравоохранения. На момент рождения малютка весила всего 400 граммов.

В московском перинатальном центре специалистам удалось выходить девочку весом 400 граммов. Фото © Telegram / Mash

Как сообщает Mash, ребёнок родился на три месяца раньше положенного срока. Экстренное кесарево матери девочки пришлось делать на 24-й неделе, которая поступила в больницу с сильной головной болью и высоким артериальным давлением.

Недоношенная малышка не могла самостоятельно дышать, потому врачам пришлось подключить её к ИВЛ. Искусственная вентиляция лёгких продолжалась в течение 23 дней. На выписку кроху отправили после того, как она набрала весь до 2740 граммов и подросла до 46 сантиметров. На данный момент её состояние в норме.