Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Очевидцы сообщают о крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области

Памфилова: ЦИК пригласила на выборы президента России наблюдателей из 95 стран

Пассажирку "Победы" стошнило на попутчика, но стриптиз не помог ей загладить вину

В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Захарова назвала манипуляциями заявления о мире от стран, которые спонсируют ВСУ

При пожаре из-за взрыва газовоза в Улан-Баторе погибло шесть человек

Над Орловской областью обезвредили несколько украинских беспилотников

Израиль и ХАМАС договорились о месячном перемирии, сообщили СМИ

КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Жёлтого моря

Ребёнок-богатырь весом более пяти килограммов родился в Подмосковье

24 января, 09:38
В Подмосковье родился ребёнок весом более пяти килограммов. Обложка © T.me / ГБУЗ МО "МОЦОМД"

В Подмосковье родился ребёнок весом более пяти килограммов. Обложка © T.me / ГБУЗ МО "МОЦОМД"

В подмосковных Люберцах 26-летняя женщина родила мальчика весом более пяти килограммов и ростом шестьдесят сантиметров, что является крайне редким явлением. Об этом рассказали в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД).

"Такие крупные дети рождаются крайне редко, поэтому требуют пристального внимания. Несмотря на крупный размер мальчика, роды проходили спокойно. В результате на свет появился здоровый мальчик весом 5080 граммов и ростом 60 сантиметров", — поделился принявший роды врач – акушер-гинеколог Анатолий Горячкин.

Он отметил, что сейчас мать и её малыш продолжают оставаться под наблюдением врачей, хотя роды прошли естественным путём в строго положенный срок и без эксцессов.

Гинеколог раскрыла, можно ли по форме живота определить пол ребёнка
Гинеколог раскрыла, можно ли по форме живота определить пол ребёнка

Аналогичный случай произошёл в апреле 2023 года всё в тех же подмосковных Люберцах. Женщина родила мальчика-богатыря весом 5100 граммов и ростом 59 сантиметров. Малыш стал третьим ребёнком в семье.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!