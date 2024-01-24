Ребёнок-богатырь весом более пяти килограммов родился в Подмосковье 24 января, 09:38 В Подмосковье родился ребёнок весом более пяти килограммов. Обложка © T.me / ГБУЗ МО "МОЦОМД"

В подмосковных Люберцах 26-летняя женщина родила мальчика весом более пяти килограммов и ростом шестьдесят сантиметров, что является крайне редким явлением. Об этом рассказали в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД).

"Такие крупные дети рождаются крайне редко, поэтому требуют пристального внимания. Несмотря на крупный размер мальчика, роды проходили спокойно. В результате на свет появился здоровый мальчик весом 5080 граммов и ростом 60 сантиметров", — поделился принявший роды врач – акушер-гинеколог Анатолий Горячкин.

Он отметил, что сейчас мать и её малыш продолжают оставаться под наблюдением врачей, хотя роды прошли естественным путём в строго положенный срок и без эксцессов.

Аналогичный случай произошёл в апреле 2023 года всё в тех же подмосковных Люберцах. Женщина родила мальчика-богатыря весом 5100 граммов и ростом 59 сантиметров. Малыш стал третьим ребёнком в семье.

Авторы Татьяна Миссуми