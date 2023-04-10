Россиянка естественным путём родила ребёнка-богатыря

В подмосковных Люберцах на свет появился ребёнок-богатырь — мальчик весом в более чем пять килограммов и ростом в 59 сантиметров. Его 27-летняя мама поступила в Московский областной центр охраны материнства и детства на 40-й неделе беременности. По словам врача-неонатолога Анны Бреус, о предполагаемом весе ребёнка медики узнали на дородовом скрининговом обследовании, после чего заявили о готовности принять роды.

"Для пациентки это уже третьи роды, но предыдущие детки были намного меньше по весу. В этом случае роды прошли естественным путём без осложнений и разрывов. Все показатели были в норме. Вес новорождённого богатыря составил 5100 граммов, а рост — 59 сантиметров", — рассказала она.

На данный момент мама и её новорождённый сын чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке.