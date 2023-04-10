ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 10:18

Россиянка естественным путём родила ребёнка-богатыря

Жительница Люберец родила пятикилограммового ребёнка естественным путём

В подмосковных Люберцах на свет появился ребёнок-богатырь — мальчик весом в более чем пять килограммов и ростом в 59 сантиметров. Его 27-летняя мама поступила в Московский областной центр охраны материнства и детства на 40-й неделе беременности. По словам врача-неонатолога Анны Бреус, о предполагаемом весе ребёнка медики узнали на дородовом скрининговом обследовании, после чего заявили о готовности принять роды.

"Для пациентки это уже третьи роды, но предыдущие детки были намного меньше по весу. В этом случае роды прошли естественным путём без осложнений и разрывов. Все показатели были в норме. Вес новорождённого богатыря составил 5100 граммов, а рост — 59 сантиметров", рассказала она.

На данный момент мама и её новорождённый сын чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке.

Беременным противопоказана баня, потому что ребёнок может родиться без мозга

Беременным противопоказана баня, потому что ребёнок может родиться без мозга

Лайф писал, что в Тюменской области в 2022 году родились трое детей с неизвестным полом. Врачи поставили им диагноз "нарушение формирования пола", его коррекция возможна при установлении генетического пола.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • роды
  • Здоровье
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров