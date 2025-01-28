Врач опровергла давний миф о старородящих женщинах, назвав идеальный возраст для родов

В современном мире, где женщины наравне с мужчинами могут достичь высот в карьере, материнство отошло на второй план. И если в советское время беременную первым ребёнком в 26 лет называли старородящей, то сейчас многое изменилось, заявила врач акушер-гинеколог, врач УЗИ диагностики Анастасия Слизова.

«Женщины больше уделяют внимание профессиональным достижениям, стремятся занять высокие посты, заработать больше денег, сначала обеспечить себя и только потом уже задумываться о материнстве. По этим причинам возраст первородящих женщин сместился ближе к 30 годам», — отметила доктор в беседе с RuNews24.ru.

Врач заявила, что идеальным возрастом для зачатия и вынашивания ребёнка является от 20 до 30 лет. Как правило, в этот период вероятность родить малыша с патологиями намного ниже, чем после 30 лет. Кроме того, с возрастом овуляций происходит всё меньше, уменьшается и количество качественных яйцеклеток. Поэтому растёт процент рождения детей с синдромом дауна и другими хромосомными аномалиями.