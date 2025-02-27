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27 февраля, 19:23

Профессор предупредил мужчин о лекарствах, провоцирующих бесплодие

Уролог Спивак: Антибиотики могут спровоцировать бесплодие у мужчин

Лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, антибиотики и анаболические стероиды могут спровоцировать бесплодие у мужчин, предупредил профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета, врач-уролог Леонид Спивак. По его словам, на репродуктивную функцию влияют также средства для химиотерапии.

«Именно поэтому перед курсом химиотерапии пациентам часто рекомендуют сдать сперму на криоконсервацию, при которой сперматозоиды замораживаются и хранятся в условиях низкой температуры. Это позволяет сохранить их жизнеспособность на будущее, если пациент решит реализовать свою репродуктивную функцию», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

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Ранее гинеколог дала советы россиянкам с диагнозом «бесплодие». Она призвала женщин не терять надежду. Кстати, стало известно, что в России намерены тестировать будущих родителей на генетические риски.

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Борис Эльфанд
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