Профессор предупредил мужчин о лекарствах, провоцирующих бесплодие

Лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, антибиотики и анаболические стероиды могут спровоцировать бесплодие у мужчин, предупредил профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета, врач-уролог Леонид Спивак. По его словам, на репродуктивную функцию влияют также средства для химиотерапии.

«Именно поэтому перед курсом химиотерапии пациентам часто рекомендуют сдать сперму на криоконсервацию, при которой сперматозоиды замораживаются и хранятся в условиях низкой температуры. Это позволяет сохранить их жизнеспособность на будущее, если пациент решит реализовать свою репродуктивную функцию», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».