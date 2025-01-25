В России намерены тестировать будущих родителей на генетические риски
Власти в России планируют внедрить генетическое тестирование для тех, кто планирует зачать ребёнка. Эта мера призвана выявлять список возможных наследственных заболеваний, говорится в поручении главы государства Владимира Путина.
«Представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний», — говорится на сайте Кремля.
Поручение президента направлено к федеральному правительству и региональным властям. Они должны представить идеи на этот счёт до 15 мая 2025 года.
Международные исследования показывают, что примерно каждая восьмая пара сталкивается с проблемами зачатия детей. Из всех случаев бесплодия примерно половина приходится на мужчин. Примечательно, что около 40% из тех, кто испытывает трудности с репродукцией, страдают от идиопатического бесплодия.
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