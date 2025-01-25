В России намерены тестировать будущих родителей на генетические риски

Власти в России планируют внедрить генетическое тестирование для тех, кто планирует зачать ребёнка. Эта мера призвана выявлять список возможных наследственных заболеваний, говорится в поручении главы государства Владимира Путина.

«Представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний», — говорится на сайте Кремля.

Поручение президента направлено к федеральному правительству и региональным властям. Они должны представить идеи на этот счёт до 15 мая 2025 года.