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10 декабря, 15:38

«Две головы и несколько хвостов»: Генетик назвал причины бесплодия у мужчин

Генетик Колмыков: Бесплодие у мужчин в 10-15% случаев связано с генетикой

Международные исследования показывают, что примерно каждая восьмая пара сталкивается с проблемами зачатия детей. Из всех случаев бесплодия примерно половина приходится на мужчин. Примечательно, что около 40% из тех, кто испытывает трудности с репродукцией, страдают от идиопатического бесплодия, то есть причины проблемы остаются неясными, рассказал младший научный сотрудник центра генетики и наук о жизни Семён Колмыков.

«Все органы в организме работают нормально, а в морфологии (строении) сперматозоидов нарушение. Например, у них две головы, или хвост закрученный, или хвостов несколько» — описал недуг эксперт.

В беседе с kp.ru он отметил, что для нормальной фертильности мужчине требуется порядка 4% «рабочих» сперматозоидов, тогда как в среднем их доля достигает 15%. Тем не менее, «поломки» в организме лишь в 10-15% случаев объясняются генетикой. Всё остальное относятся к вредным фактором жизнедеятельности.

«Так что если планируете ребёнка, самое первое, что нужно сделать, — просто наладить обычную повседневную жизнь, сделать её более здоровой», — призвал генетик.

Репродуктолог разрушила основной миф о бесплодии
Репродуктолог разрушила основной миф о бесплодии

А ранее россиянок предупредили об опасности незащищённого анального секса. Так, если сразу после него был вагинальный, то, по словам врача, это может привести к бесплодию у женщины.

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Борис Эльфанд
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