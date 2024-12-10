«Две головы и несколько хвостов»: Генетик назвал причины бесплодия у мужчин

Международные исследования показывают, что примерно каждая восьмая пара сталкивается с проблемами зачатия детей. Из всех случаев бесплодия примерно половина приходится на мужчин. Примечательно, что около 40% из тех, кто испытывает трудности с репродукцией, страдают от идиопатического бесплодия, то есть причины проблемы остаются неясными, рассказал младший научный сотрудник центра генетики и наук о жизни Семён Колмыков.

«Все органы в организме работают нормально, а в морфологии (строении) сперматозоидов нарушение. Например, у них две головы, или хвост закрученный, или хвостов несколько» — описал недуг эксперт.

В беседе с kp.ru он отметил, что для нормальной фертильности мужчине требуется порядка 4% «рабочих» сперматозоидов, тогда как в среднем их доля достигает 15%. Тем не менее, «поломки» в организме лишь в 10-15% случаев объясняются генетикой. Всё остальное относятся к вредным фактором жизнедеятельности.

«Так что если планируете ребёнка, самое первое, что нужно сделать, — просто наладить обычную повседневную жизнь, сделать её более здоровой», — призвал генетик.