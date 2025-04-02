Врач раскрыла, как мухлюют с составом таблеток для похудения, на которые подсели подростки в России

Среди российских подростков стал популярен препарат для похудения, который вызывает резкую потерю веса. И хотя в составе заявлены сплошь «экстракты» растений, на деле там содержатся опасные для здоровья вещества. Возможно, именно поэтому дети массово жалуются на самые разные побочки: от бессонницы до крошащихся зубов и аритмии. О том, что скрыто в таблетках, продающихся без рецепта за 300–500 рублей, Life.ru рассказала педиатр, детский врач-кардиолог, диетолог Мария Лобова.

Данные таблетки имеют ложный состав. От растительных экстрактов такого эффекта и вреда здоровью не может быть. Судя по скорости действия, в состав входит фуросемид. А это агрессивный диуретик, вымывающий из организма не только воду, но и электролиты, что, в свою очередь, ведёт к резкому водно-солевому дисбалансу. Фуросемид боятся назначать даже в стационарных условиях, что уж говорить о бесконтрольном потреблении. Также в составе может быть сибутрамин, который вызывает привыкание, может действовать на нервную систему возбуждением, но я уверена, что там есть что-то ещё. Мария Лобова Педиатр, детский врач-кардиолог, диетолог

Врач не исключила, что в состав «чудо-таблеток», обещающих молодёжи похудение на 15 кг, входят и психотропные вещества. Об этом может свидетельствовать тот факт, что подростки жалуются на мидриаз (патологическое расширение зрачков), чего не дают даже вышеупомянутые фуросемид и сибутрамин. В связи с этим Лобова призвала внимательно изучить состав и наказать распространителей этих таблеток.

Что же касается других побочек, то крошение зубов может происходить как раз из-за вымывания электролитов, также подобные препараты при бесконтрольном приёме могут увеличить риск желудочковых аритмий. Если повезёт и таких побочных эффектов не будет, опасность для организма несёт и само резкое похудение.

По её словам, жир, который мы видим глазами, — это подкожно-жировая клетчатка (ПЖК). Эта прослойка есть не только у кожи, но и у многих внутренних органов. ПЖК образует ложе для внутренних органов, тем самым обеспечивая им не только место и фиксацию, но и защиту (от механических повреждений, холода, жары и т.д.).

«Резкий сброс массы тела происходит на первых этапах через обезвоживание организма (нужно ли говорить, как важно соблюдать водно-солевой баланс?), далее худеют мышцы (а они тяжелее ПЖК) — и уже потом истончается запас ПЖК. Что будет с внутренними органами при резком изменении ложа (домика органа)? Правильно — есть огромный риск смещения. Самая частая проблема — опущение почек со всеми вытекающими неприятными последствиями. Стоит ли это того? Абсолютно нет. Всегда нужно консультироваться со специалистами», — заключила медик.