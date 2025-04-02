Молодая россиянка едва не умерла от огромной опухоли, выросшей из-за таблеток для похудения

В Подмосковье девушка чуть не умерла из-за таблеток для похудения. В её желудке образовалась огромная опухоль, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 19-летняя студентка решила скинуть пару кило и купила в Интернете таблетки для снижения веса. Однако спустя несколько месяцев приёма странных лекарств девушка стала жаловаться на сильные боли в животе, тошноту и рвоту.

Студентка вскоре обратилась в больницу, боль только усиливалась и ничего не помогало. После обследования врачи нашли в желудке новообразование размером 20 см. Девушку экстренно прооперировали. Сейчас пострадавшей ничего не угрожает. Однако в больнице её ещё раз предупредили об опасности принятия препаратов без консультации с врачом.