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2 апреля, 09:58

Молодая россиянка едва не умерла от огромной опухоли, выросшей из-за таблеток для похудения

SHOT: В Подмосковье студентка едва не умерла из-за приёма таблеток для похудения

В Подмосковье девушка чуть не умерла из-за таблеток для похудения. В её желудке образовалась огромная опухоль, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 19-летняя студентка решила скинуть пару кило и купила в Интернете таблетки для снижения веса. Однако спустя несколько месяцев приёма странных лекарств девушка стала жаловаться на сильные боли в животе, тошноту и рвоту.

Студентка вскоре обратилась в больницу, боль только усиливалась и ничего не помогало. После обследования врачи нашли в желудке новообразование размером 20 см. Девушку экстренно прооперировали. Сейчас пострадавшей ничего не угрожает. Однако в больнице её ещё раз предупредили об опасности принятия препаратов без консультации с врачом.

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Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли мужчину, весившего всего 45 килограммов. Пациент на протяжении 20 лет безуспешно лечил язву таблетками и диетами и обращаться за помощью не хотел.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GBALLGIGGSPHOTO

Мария Любицкая
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