Мизулина призвала изъять из продажи опасные таблетки, на которые массово подсели российские подростки

Российские подростки массово подсели на сомнительный препарат для похудения «Молекула» (Molecule). Об этом заявила глава «Лиги безопасного Интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Она призвала маркетплейсы убрать его из продажи.

«Как пишут в соцсетях, горе-таблетка моментально вызывает жажду, появляются проблемы со сном, гиперактивность, расширенные зрачки, головокружение, темнеет в глазах и сводит челюсть. У некоторых появляются судороги», — написала Мизулина в своём телеграм-канале.

Она отметила, что принимать эти таблетки небезопасно, ведь даже неизвестен их состав и производитель. Также Мизулина напомнила, что не существует волшебных пилюль, принимая которые можно было бы раз и навсегда похудеть. Всё это развод и маркетинг, пояснила глава ЛБИ. К стройному телу приводят занятия спортом, здоровое питание и соблюдение режима.