Мизулина призвала изъять из продажи опасные таблетки, на которые массово подсели российские подростки
Мизулина призвала маркетплейсы изъять из продажи таблетки для похудения Molecule
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Российские подростки массово подсели на сомнительный препарат для похудения «Молекула» (Molecule). Об этом заявила глава «Лиги безопасного Интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Она призвала маркетплейсы убрать его из продажи.
«Как пишут в соцсетях, горе-таблетка моментально вызывает жажду, появляются проблемы со сном, гиперактивность, расширенные зрачки, головокружение, темнеет в глазах и сводит челюсть. У некоторых появляются судороги», — написала Мизулина в своём телеграм-канале.
Она отметила, что принимать эти таблетки небезопасно, ведь даже неизвестен их состав и производитель. Также Мизулина напомнила, что не существует волшебных пилюль, принимая которые можно было бы раз и навсегда похудеть. Всё это развод и маркетинг, пояснила глава ЛБИ. К стройному телу приводят занятия спортом, здоровое питание и соблюдение режима.
Ранее Life.ru писал, что молодая россиянка едва не умерла от огромной опухоли, выросшей из-за таблеток для похудения. Спустя несколько месяцев приёма странных лекарств девушка стала жаловаться на сильные боли в животе, тошноту и рвоту.