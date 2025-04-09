Уролог усомнился в страшилках о вреде парацетамола для мужского здоровья, но есть нюанс

Врач-уролог Андрей Смерницкий прокомментировал тревожный вывод британских и датских учёных о вреде парацетамола для репродуктивной системы мужчин. По словам собеседника Life.ru, популярный обезбол действительно способен подорвать мужское здоровье, но только лишь при передозировке.

Эксперт напомнил, что этот препарат обладает токсичностью против печени, почек и тестикул. Парацетамол повышает трансаминазы, АЛТ, аспарагиновую и аланиновую аминокислоты. Это приводит к снижению уровня гормонов, связывающих половые стероиды.

В конечном итоге уровень тестостерона в крови может снижаться, а тестостерон отвечает за нормальное созревание сперматозоидов. Поэтому от приёма парацетамола, но (это принципиально важно) в больших дозах, можно ожидать снижения уровня, количества сперматозоидов, их подвижности, качества и уменьшения количества живых форм. Но ещё раз повторю: все эти действия связаны с передозировкой парацетамола Андрей Смерницкий Врач-уролог

Это касается не только парацетамола, но и других нестероидных противовоспалительных средств, таких как ибупрофен, анальгин, кетанал, перечислил эксперт. Все они могут оказывать негативное влияние на мужское здоровье при длительном приёме или в больших дозах.