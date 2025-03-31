Уролог объяснил, почему для многих россиян виагра окажется бесполезной

Известный препарат для потенции «Виагра» вскоре может вернуться в Россию. Однако мужчинам не стоит бездумно бежать в аптеки, поскольку виагра не работает в ряде случаев, а иногда может даже привести к ухудшению не только потенции, но и общего состояния. Об этом Life.ru рассказал врач-уролог Андрей Смерницкий.

В целом виагра — безопасный препарат, но есть несколько нюансов. Его нельзя применять с препаратами, снижающими давление, поскольку давление может упасть значительно, что приведёт к гипотонии. Также категорически нельзя принимать виагру с нитратами, то есть с препаратами, которые назначаются при ишемической болезни сердца, так как это может привести к летальному исходу. Андрей Смерницкий Врач-уролог

Кроме того, как отмечает врач, препарат эффективен далеко не у всех: например, если у мужчины есть ожирение, метаболический синдром, гиперхолестеринемия, инсулинорезистентность, сахарный диабет либо если снижен уровень тестостерона. При таких состояниях, как гипогонадизм или андрогенодефицит, снижение тестостерона делает препарат неэффективным.

А увеличение дозировки может повысить риск побочных эффектов, таких как понижение давления, затуманенное зрение, нарушение зрения, боль в глазах, насморк, аритмия. При этом эффективность препарата не увеличится, предупредил уролог.