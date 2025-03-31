Уролог объяснил, почему для многих россиян виагра окажется бесполезной
Уролог Смерницкий: Виагра не сработает у мужчин с ожирением и диабетом
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Известный препарат для потенции «Виагра» вскоре может вернуться в Россию. Однако мужчинам не стоит бездумно бежать в аптеки, поскольку виагра не работает в ряде случаев, а иногда может даже привести к ухудшению не только потенции, но и общего состояния. Об этом Life.ru рассказал врач-уролог Андрей Смерницкий.
В целом виагра — безопасный препарат, но есть несколько нюансов. Его нельзя применять с препаратами, снижающими давление, поскольку давление может упасть значительно, что приведёт к гипотонии. Также категорически нельзя принимать виагру с нитратами, то есть с препаратами, которые назначаются при ишемической болезни сердца, так как это может привести к летальному исходу.
Кроме того, как отмечает врач, препарат эффективен далеко не у всех: например, если у мужчины есть ожирение, метаболический синдром, гиперхолестеринемия, инсулинорезистентность, сахарный диабет либо если снижен уровень тестостерона. При таких состояниях, как гипогонадизм или андрогенодефицит, снижение тестостерона делает препарат неэффективным.
А увеличение дозировки может повысить риск побочных эффектов, таких как понижение давления, затуманенное зрение, нарушение зрения, боль в глазах, насморк, аритмия. При этом эффективность препарата не увеличится, предупредил уролог.
Напомним, ранее СМИ узнали, что на российский рынок вернётся препарат для улучшения потенции «Виагра» (Viagra). Американская компания Viatris, за которой закреплены права на этот бренд, подала заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать торговую марку. Однако стоит помнить, что назначать препарат должен врач. Бесконтрольное или чрезмерное использование таких лекарств может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и в дальнейшем, наоборот, может стать причиной полного отсутствия эректильной функции.