Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 10:40

Уролог объяснил, почему для многих россиян виагра окажется бесполезной

Уролог Смерницкий: Виагра не сработает у мужчин с ожирением и диабетом

Фото © freepik.com

Фото © freepik.com

Известный препарат для потенции «Виагра» вскоре может вернуться в Россию. Однако мужчинам не стоит бездумно бежать в аптеки, поскольку виагра не работает в ряде случаев, а иногда может даже привести к ухудшению не только потенции, но и общего состояния. Об этом Life.ru рассказал врач-уролог Андрей Смерницкий.

В целом виагра — безопасный препарат, но есть несколько нюансов. Его нельзя применять с препаратами, снижающими давление, поскольку давление может упасть значительно, что приведёт к гипотонии. Также категорически нельзя принимать виагру с нитратами, то есть с препаратами, которые назначаются при ишемической болезни сердца, так как это может привести к летальному исходу.

Андрей Смерницкий

Врач-уролог

Одни и те же регионы России вошли в топ по покупке «Виагры» и алкоголя
Одни и те же регионы России вошли в топ по покупке «Виагры» и алкоголя

Кроме того, как отмечает врач, препарат эффективен далеко не у всех: например, если у мужчины есть ожирение, метаболический синдром, гиперхолестеринемия, инсулинорезистентность, сахарный диабет либо если снижен уровень тестостерона. При таких состояниях, как гипогонадизм или андрогенодефицит, снижение тестостерона делает препарат неэффективным.

А увеличение дозировки может повысить риск побочных эффектов, таких как понижение давления, затуманенное зрение, нарушение зрения, боль в глазах, насморк, аритмия. При этом эффективность препарата не увеличится, предупредил уролог.

6 продуктов для мужской потенции, проверенные веками
6 продуктов для мужской потенции, проверенные веками

Напомним, ранее СМИ узнали, что на российский рынок вернётся препарат для улучшения потенции «Виагра» (Viagra). Американская компания Viatris, за которой закреплены права на этот бренд, подала заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать торговую марку. Однако стоит помнить, что назначать препарат должен врач. Бесконтрольное или чрезмерное использование таких лекарств может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и в дальнейшем, наоборот, может стать причиной полного отсутствия эректильной функции.

Андрей Горяничев
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar