В Россию возвращается американская «Виагра»

Российские покупатели уже скоро смогут приобрести препарат «Виагра» (Viagra) с действующим веществом силденафил для увелчичения потенции. Американская компания Viatris, за которой закреплены права на этот бренд, подала заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать торговую марку. Об этом сообщает портал RB.RU.

После начала спецоперации Viatris покинула российский рынок, а к началу 2023 препарат окончательно перестал появляться на полках аптек. Однако компания ООО «Виартис» никуда не уходила, но и на рынок поставок средства для лечения эректильной дисфункции от неё не было.

Но придётся набраться терпения, ведь, когда именно в аптеках вновь можно будет затариться «Виагрой», не сообщается.