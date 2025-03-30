В Россию возвращается американская «Виагра»
В Роспатент подала заявку кампания, обладающая правами на бренд «Виагра»
Российские покупатели уже скоро смогут приобрести препарат «Виагра» (Viagra) с действующим веществом силденафил для увелчичения потенции. Американская компания Viatris, за которой закреплены права на этот бренд, подала заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать торговую марку. Об этом сообщает портал RB.RU.
После начала спецоперации Viatris покинула российский рынок, а к началу 2023 препарат окончательно перестал появляться на полках аптек. Однако компания ООО «Виартис» никуда не уходила, но и на рынок поставок средства для лечения эректильной дисфункции от неё не было.
Но придётся набраться терпения, ведь, когда именно в аптеках вновь можно будет затариться «Виагрой», не сообщается.
А пока вы ждёте, можно укрепить мужское здоровье с помощью упражнений. Ранее инструктор по йоге назвала три позы, которые вернут вам потенцию, как в лучшие годы. Это позволит наладить кровообращение в органах малого таза.
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