Мужчинам назвали три позы в йоге для крепкой потенции

Для мужского здоровья крайне важно хорошее кровообращение в органах малого таза и отсутствие венозного застоя. Решить эти две задачи можно при помощи йоги, заявила инструктор ЛФК Марина Осокина.

Лучше всего для мужчин, по её словам, подойдут так называемые перевёрнутые позы. Например, «поза берёзки» или «поза собаки мордой вниз». В этих положениях за счёт гравитации происходит венозный отток от органов малого таза. Кроме того, хорошим упражнением для мужчин станет «мула бандха» (корневой замок).

«Оно предполагает сокращение мышц промежности и подтягивание тазового дна в позе лотоса, то есть сидя. При умеренном выполнении данного упражнения усиливается кровообращение в тазовом регионе», — рассказала Осокина «Газете.ru».

Чтобы сохранить потенцию до самой старости мужчинам также важно заниматься дыхательными практиками. Они не только улучшают эластичность мышц тазового дна и кровообращение, но и хорошо справляются с тревогой и стрессом.