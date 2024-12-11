Сердце работает на пределе, пенис не работает вообще: Врач раскрыла вред энергетиков

Популярные у россиян энергетики могут на время обеспечить прилив сил, однако за медвежью услугу приходится расплачиваться собственным здоровьем. Сахар, кофеин и другие добавки способны нанести вред и сердечно-сосудистой системе, и ЖКТ, обеспечив головные боли, бессонницу, снижение иммунитета, депрессию другие недуги.

Об этом предупредила врач-эксперт медицинской компании Вера Серёжина. По её словам, энергетики вынуждают сердце работать на пределе, из-за чего перегружаются сосуды, в результате чего нарушается эрекция у мужчин. Параллельно возрастают риски сердечных болезней и недугов ЖКТ, в том числе гастрита и язвы. А ещё повышается сахар а крови.

«Сначала хочется одной баночки, потом двух, а затем организм просто перестаёт справляться. Это оборачивается раздражительностью, тревожностью, депрессией и даже проблемами в интимной сфере», — подчеркнула эксперт в беседе с РИАМО.