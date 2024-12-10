Энергетики могут запретить продавать через вендинги и на маркетплейсах
Депутат Милонов предложил запретить продажу энергетиков везде, кроме магазинов
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продавать энергетики на маркетплейсах и в вендинговых аппаратах. Соответствующее обращение он направил главе Минпромторга Антону Алиханову, сообщает RT.
Так, Милонов предлагает ввести запрет на продажу энергетических напитков вне очных предприятий торговли. Это означает, что ограничения могут затронуть вендинговые аппараты и продажи через маркетплейсы. Парламентарий уточнил, что хотя в настоящее время уже существует запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, его выполнение возможно только в физических магазинах. Таким образом, он предлагает усилить контроль над продажей этих напитков.
«В нашей стране взят курс на защиту здоровья подрастающего поколения. Принимаются регулярные меры по ограждению детей и подростков от вредных товаров, увлечений и иных предметов и явлений, наносящих вред их гармоничному и здоровому развитию», — подчеркнул Милонов.
Напомним, что с 1 марта 2025 года в России вводится запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Кроме того, в Госдуму недавно внесли законопроект о штрафах за продажу таких напитков детям.
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