Энергетики могут запретить продавать через вендинги и на маркетплейсах

Так, Милонов предлагает ввести запрет на продажу энергетических напитков вне очных предприятий торговли. Это означает, что ограничения могут затронуть вендинговые аппараты и продажи через маркетплейсы. Парламентарий уточнил, что хотя в настоящее время уже существует запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, его выполнение возможно только в физических магазинах. Таким образом, он предлагает усилить контроль над продажей этих напитков.