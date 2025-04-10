Жир накапливается и не распадается: Россиян предупредили об опасности популярных препаратов

Нестероидные противовоспалительные препараты как нимесулид и глюкокортикоиды как дексаметазон при длительном использовании могут привести к повышению уровня сахара в крови и увеличению веса, предупредила эндокринолог Центральной медицинской клиники CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина.

«Дело в том, что они способны нарушить чувствительность к инсулину, что приводит к инсулинорезистентности, состоянию, когда инсулина в крови много, а клетки его не чувствуют», — отметила кандидат медицинских наук.

По её словам, в избытке инсулин не только увеличивает аппетит и способствует накоплению жира, но и блокирует его распад даже при ограничении калорийности рациона. Для негативного эффекта необходимо принимать вышеназванные препараты более года, заключила собеседница «Газеты.ru».