Жир накапливается и не распадается: Россиян предупредили об опасности популярных препаратов
Врач Таныгина: Длительный приём нимесулида и дексаметазона провоцирует ожирение
Длительный приём нимесулида и дексаметазона может быть опасен. Обложка © freepik
Нестероидные противовоспалительные препараты как нимесулид и глюкокортикоиды как дексаметазон при длительном использовании могут привести к повышению уровня сахара в крови и увеличению веса, предупредила эндокринолог Центральной медицинской клиники CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина.
«Дело в том, что они способны нарушить чувствительность к инсулину, что приводит к инсулинорезистентности, состоянию, когда инсулина в крови много, а клетки его не чувствуют», — отметила кандидат медицинских наук.
По её словам, в избытке инсулин не только увеличивает аппетит и способствует накоплению жира, но и блокирует его распад даже при ограничении калорийности рациона. Для негативного эффекта необходимо принимать вышеназванные препараты более года, заключила собеседница «Газеты.ru».
Ранее россиян предупредили о разрушении печени из-за популярного лекарства. По словам врача, самолечение парацетамолом и ибупрофеном может спровоцировать гепатит, некроз и даже смерть. Кроме того, учёные выяснили, что парацетамол убивает сперматозоиды, что повышает риск бесплодия у мужчин.