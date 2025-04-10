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10 апреля, 12:51

Жир накапливается и не распадается: Россиян предупредили об опасности популярных препаратов

Врач Таныгина: Длительный приём нимесулида и дексаметазона провоцирует ожирение

Длительный приём нимесулида и дексаметазона может быть опасен. Обложка © freepik

Длительный приём нимесулида и дексаметазона может быть опасен. Обложка © freepik

Нестероидные противовоспалительные препараты как нимесулид и глюкокортикоиды как дексаметазон при длительном использовании могут привести к повышению уровня сахара в крови и увеличению веса, предупредила эндокринолог Центральной медицинской клиники CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина.

«Дело в том, что они способны нарушить чувствительность к инсулину, что приводит к инсулинорезистентности, состоянию, когда инсулина в крови много, а клетки его не чувствуют», — отметила кандидат медицинских наук.

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По её словам, в избытке инсулин не только увеличивает аппетит и способствует накоплению жира, но и блокирует его распад даже при ограничении калорийности рациона. Для негативного эффекта необходимо принимать вышеназванные препараты более года, заключила собеседница «Газеты.ru».

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Ранее россиян предупредили о разрушении печени из-за популярного лекарства. По словам врача, самолечение парацетамолом и ибупрофеном может спровоцировать гепатит, некроз и даже смерть. Кроме того, учёные выяснили, что парацетамол убивает сперматозоиды, что повышает риск бесплодия у мужчин.

Борис Эльфанд
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