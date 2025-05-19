Источник здоровья: Россиянам объяснили, как правильно выбрать питьевую воду

Людям для поддержания оптимального гидратационного уровня нужно пить именно чистую воду. Об этом сообщила аналитик, врач Ольга Рублёва. По её словам, потребление чистой воды играет ключевую роль в поддержании жизнедеятельности организма человека.

«Вода присутствует во многих продуктах питания, таких как бульоны, кефир, морсы и другие напитки. Однако для поддержания оптимального гидратационного уровня важно считать именно чистую воду, будь то бутилированная или кипячёная. В некоторых регионах, где качество водопроводной воды соответствует высоким стандартам, вполне допустимо употребление воды из-под крана», — подчеркнула специалист в беседе с RuNews24.ru.

Рублёва добавила, что температура воды также имеет значение. Холодная жидкость требует дополнительного времени на нагрев организмом, из-за этого замедляется процесс всасывания влаги. По словам медика, подобный эффект используется врачами при процедурах очищения желудка. Специалистам нужна холодная вода для предотвращения попадания токсинов в кровеносную систему.

Аналитик уточнила, что тёплую жидкость рекомендовано пить при болезнях, связанных с простудой или интоксикацией. По словам эксперта, такая вода быстро насыщает ткани влагой и облегчает самочувствие человека.