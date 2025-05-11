Названы ошибки, которые превращают воду в яд
Воду в пластиковых бутылках рекомендуют не оставлять под прямыми лучами солнца
Мужчина наслаждается холодной водой на жаре. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Роспотребнадзор рассказал россиянам о правилах хранения бутилированной воды, чтобы она оставалась безопасной для употребления. В частности, специалисты предупредили, что пластиковые бутылки нельзя держать под прямыми лучами солнца или рядом с отопительными приборами.
Оптимальное всего хранить бутылки с водой при температуре от 2 до 20 градусов в затемнённых и хорошо проветриваемых помещениях. Нарушение этих правил может привести к изменению химического состава, так как под воздействием тепла и ультрафиолета пластик выделяет вредные вещества, которые попадают в жидкость. Кроме того, в воде могут появиться нежелательные примеси, плёнки или осадок.
Эксперты также рекомендуют обращать внимание на несколько факторов при выборе безопасной воды. Так, упаковка должна быть целой и без повреждений, срок годности не должен истекать, а сама жидкость должна содержать минимальное количество добавок. Также стоит учитывать условия хранения в магазине: если бутылки стоят под солнцем, от покупки лучше отказаться, сообщает РИА «ФедералПресс».
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