Вредно для кожи: Домохозяек предупредили об опасности экопорошков

В стремлении к экологичности многие домохозяйки переходят на экопорошки для стирки. Однако как отметил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в интервью «Газете.ru», за заявлениями о натуральности могут скрываться серьёзные риски для здоровья и окружающей среды.

По его словам, в составе подобных средств иногда указываются «Н-тензиды» и «А-тензиды» вместо привычных ПАВов. Также в них могут содержаться высокоаллергенные растительные вещества, а надпись «биоразлагаемый» не всегда гарантирует безопасное разложение. Кроме того, натриевые соли жирных кислот могут образовывать нерастворимые соединения при контакте с жесткой водой, что снижает моющую способность и может вызывать раздражение кожи.

«Перкарбонат натрия, который часто рекламируют как безопасный отбеливатель, при растворении в воде выделяет активный кислород и создает щелочную среду. Это может повреждать защитный барьер кожи, особенно у людей с чувствительностью, вызывая раздражение и сухость», — отметил эксперт.

Он призвал внимательно изучать состав моющих средств и рекомендовал избегать продуктов с искусственными отдушками и хлорсодержащими отбеливателями. Для повседневного использования лучше выбирать средства без выраженного запаха.