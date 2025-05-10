Вредно для кожи: Домохозяек предупредили об опасности экопорошков
Химик Дорохов предупредил об опасности экопорошков для здоровья
Стиральная машина. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В стремлении к экологичности многие домохозяйки переходят на экопорошки для стирки. Однако как отметил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в интервью «Газете.ru», за заявлениями о натуральности могут скрываться серьёзные риски для здоровья и окружающей среды.
По его словам, в составе подобных средств иногда указываются «Н-тензиды» и «А-тензиды» вместо привычных ПАВов. Также в них могут содержаться высокоаллергенные растительные вещества, а надпись «биоразлагаемый» не всегда гарантирует безопасное разложение. Кроме того, натриевые соли жирных кислот могут образовывать нерастворимые соединения при контакте с жесткой водой, что снижает моющую способность и может вызывать раздражение кожи.
«Перкарбонат натрия, который часто рекламируют как безопасный отбеливатель, при растворении в воде выделяет активный кислород и создает щелочную среду. Это может повреждать защитный барьер кожи, особенно у людей с чувствительностью, вызывая раздражение и сухость», — отметил эксперт.
Он призвал внимательно изучать состав моющих средств и рекомендовал избегать продуктов с искусственными отдушками и хлорсодержащими отбеливателями. Для повседневного использования лучше выбирать средства без выраженного запаха.
Ранее россиянам дали советы по выбору бытовой химии. Эксперт подчеркнул, что состав средства важнее его маркетингового имиджа. По его словам, растительные компоненты бытовой химии могут вызывать аллергию.