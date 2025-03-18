Чесалось всё тело: Москвичка нашла в стиралке самую опасную чёрную плесень

Жительница Москвы нашла самую опасную чёрную плесень в стиральной машинке. Всё это время девушка страдала от аллергии, у неё чесались глаза, руки и всё тело, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Чёрная плесень в стиральной машине москвички. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Москвичка рассказала телеграм-каналу, что врачи на внезапно появившуюся аллергию отправляли её сдавать анализы и только разводили руками. Тогда она решила провести генеральную уборку и добралась до стиральной машинки. Жительница столицы достала лоток для порошка и обнаружила толстый слой чёрной плесени. Девушка испугалась, что грибки могли попадать на одежду, из-за чего чесалось всё тело. В результате она выкинула старую технику и купила новую. В настоящее время москвичка наблюдает за своим состоянием и перестирывает все вещи.

Микробиолог Светлана Чубатова пояснила, что на фотографии изображена плесень опаснейшего вида Aspergiilus niger. Она может вызвать тяжёлые заболевания — аспергиллёзы, которые при остром течении и ослабленном иммунитете способны привести к даже к смерти. К счастью, от такого грибка можно избавиться. Для этого необходимо провести комплексную обработку всей машинки в перчатках и маске при помощи специальных средств. Тем не менее споры вывести трудно, отметила специалист.

Эксперты также рекомендуют раз в месяц проводить генеральную уборку стиральной машины — из-за повышенной влажности там очень быстро развиваются грибки. По словам специалистов, нужно чистить барабан, дверцы, резинки, лоток и фильтр. После каждой стирки лучше оставлять барабан открытым для проветривания, после обязательно нужно насухо вытереть его.