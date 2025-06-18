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Регион
18 июня, 13:10

Дубак, а не лето: Москвичей предупредили о кошмарной погоде до конца июня

Синоптик Позднякова: До конца месяца столицу ждёт сырость, грозы и максимум +23

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ожидаемое возвращение жары в столичный регион откладывается. Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила агентству «Москва», что до конца июня температура не поднимется до +30. Ближайшие дни принесут сырость, грозы и ощутимый дискомфорт.

«Я не уверена, что 30-градусная жара вернётся в Москву в июне, хотя последняя пятидневка июня обещает быть более тёплой, чем нынешняя погода», — рассказала синоптик.

С 18 по 20 июня ожидаются дожди и грозы, давление будет пониженным. Днём температура не поднимется выше +18, ночью — от +10 до +12. Это примерно на пять градусов ниже климатической нормы.

В субботу, 21 июня, осадки прекратятся, но ночь окажется самой прохладной — от +6 до +11. Днём воздух прогреется до +21, а в воскресенье станет немного теплее — до +23.

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Тем временем эксперты советуют не драматизировать из-за капризов природы. Как объяснил клинический психолог Станислав Самбурский, разочарование от прохладного и дождливого июня связано не столько с погодой, сколько с личными ожиданиями.

Милена Скрипальщикова
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