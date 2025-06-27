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Регион
27 июня, 06:04

Пасмурный центр, огненный юг: Названы регионы России с плохой погодой в июле

«Известия»: В ряде регионов России в июле будет ненастная погода

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Июль «напишет» в разных уголках России совершенно непохожие климатические картины. В центральной части второй месяц лета начнётся с облачной погоды и регулярных осадков, а вот на юге будет очень жарко и сухо. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на метеорологов.

В Москве и Санкт-Петербурге погода будет преимущественно пасмурной, с периодическими дождями. Столичный регион ожидает дневные температуры около +23–24°C, ночные — +13–15°C, при этом влажность воздуха останется высокой — порядка 70–74%. В сСеверной столице термометры покажут более умеренные показатели — от +20 до +23 градусов днём и от +13 до +15 градусов ночью.

В противоположность этому Черноземье, Краснодарский и Ставропольский края столкнутся с одной из самых сильных засух за последние десятилетия. Южные территории страны рискуют попасть под влияние экстремальной сухости и возросшей угрозы лесных пожаров. Особенно напряжённой ситуация будет в Черноземье и на Северном Кавказе, где дефицит осадков может установить новые рекорды.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве до конца текущего месяца будет преобладать пасмурная погода. При этом температура воздуха уже не поднимется до отметки +30. Однако последняя неделя июня может оказаться чуть более тёплой.

Владимир Озеров
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