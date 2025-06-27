«Чёрный пиар»: Метеоролог назвал бессмысленными прогноз погоды на месяц
Метеоролог Поповнин: Научные прогнозы не могут предсказать погоду на неделю
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Метеоролог Никита Поповнин заявил, что долгосрочные прогнозы погоды на две недели и более не имеют смысла. По его словам, такие прогнозы не отражают реальную погоду и предназначены лишь для привлечения внимания. Об этом пишет «Постньюс».
Поповнин объяснил, что точные прогнозы можно делать только на 3-7 дней, особенно если погода стабильная. Он подчеркнул, что серьёзные метеорологи не берутся предсказывать погоду на срок больше недели. Прогнозы, выходящие за эти рамки, не основаны на научных данных и не подходят для планирования отдыха или выбора одежды.
«Всё что за пределами недели никто из уважающих себя метеорологов прогнозировать не берётся», — сказал Поповнин.
Ранее Life.ru писал, что июль в разных регионах России будет разнообразным. В центральной части страны летний месяц начнётся с облачной погоды и частыми осадками, тогда как на юге ожидается жаркая и сухая погода. В Москве и Санкт-Петербурге прогнозируется преимущественно пасмурная погода с периодическими дождями. В столичном регионе дневные температуры составят около +23–24°C, ночные — +13–15°C, при этом влажность воздуха будет высокой — на уровне 70–74%.