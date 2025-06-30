Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 07:35

В Испании столбики термометров поднялись до +46 градусов

El Tiempo: В Испании температура воздуха поднялась до рекордных +46 градусов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pearl PhotoPix

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pearl PhotoPix

Испания столкнулась с экстремальной жарой в последние выходные июня, сообщает издание El Tiempo. В муниципалитете Эль-Гранадо, расположенном в провинции Уэльва, Андалусия, в субботу, 28 июня, температура достигла небывалых +46°C. По данным издания, это стало самым высоким показателем для июня за всю историю метеонаблюдений в стране.

Чуть ниже, но всё равно впечатляющие значения зафиксировали в Монторо (+44°C) и Фуэнтес-де-Андалусия (+43,9°C). El Tiempo прогнозирует, что пик жары придется на воскресенье и понедельник, когда температура может стать еще выше, усиливая воздействие волны зноя.

Июль 2025 преподнесёт сюрприз: Какие регионы России останутся без лета
Июль 2025 преподнесёт сюрприз: Какие регионы России останутся без лета

Иная ситуация складывается в Москве и Подмосковье, где идут проливные дожди. За неделю в столице может выпасть до 37-42 мм осадков, что составляет около половины от месячной нормы. В Подмосковье местами ожидается до 50-60 мм дождя, причём основная часть осадков выпадет в ближайшие трое суток. Кроме того, жителей столицы предупредили о рекордно низком атмосферном давлении. 30 июня оно упадёт на 15 мм ртутного столба.

Оксана Попова
  • Новости
  • Испания
  • Погода
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar