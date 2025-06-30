В Испании столбики термометров поднялись до +46 градусов

Испания столкнулась с экстремальной жарой в последние выходные июня, сообщает издание El Tiempo. В муниципалитете Эль-Гранадо, расположенном в провинции Уэльва, Андалусия, в субботу, 28 июня, температура достигла небывалых +46°C. По данным издания, это стало самым высоким показателем для июня за всю историю метеонаблюдений в стране.

Чуть ниже, но всё равно впечатляющие значения зафиксировали в Монторо (+44°C) и Фуэнтес-де-Андалусия (+43,9°C). El Tiempo прогнозирует, что пик жары придется на воскресенье и понедельник, когда температура может стать еще выше, усиливая воздействие волны зноя.