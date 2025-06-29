Циклон «Корнелиус» принесёт в Москву и Подмосковье затяжные ливни
В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень опасности из-за ливней
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В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с ожидаемыми сильными ливнями. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра. По прогнозам, дождь начнётся в воскресенье, 29 июня, в 18:00 по московскому времени и продлится до конца дня 1 июля. Скорость ветра в этот период может достигать 15-20 м/с, что добавляет опасности к ожидаемым осадкам.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что на предстоящей неделе Москву ожидают аномальные дожди. За этот период в столице может выпасть до 37-42 мм осадков, что составляет около половины от месячной нормы. В Подмосковье местами ожидается до 50-60 мм дождя, причём основная часть осадков выпадет в ближайшие трое суток. Тишковец также пояснил, что такая погодная ситуация связана с североатлантическим циклоном «Корнелиус».
Кроме того, жителей столицы предупредили о рекордно низком атмосферном давлении. 30 июня оно упадёт на 15 мм ртутного столба. Барометры покажут всего лишь 726 миллиметров (968 гПа). Прежний минимум для 30 июня зафиксировали в 1980 году, когда было 971,2 гПа.