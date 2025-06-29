Циклон «Корнелиус» принесёт в Москву и Подмосковье затяжные ливни

В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с ожидаемыми сильными ливнями. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра. По прогнозам, дождь начнётся в воскресенье, 29 июня, в 18:00 по московскому времени и продлится до конца дня 1 июля. Скорость ветра в этот период может достигать 15-20 м/с, что добавляет опасности к ожидаемым осадкам.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что на предстоящей неделе Москву ожидают аномальные дожди. За этот период в столице может выпасть до 37-42 мм осадков, что составляет около половины от месячной нормы. В Подмосковье местами ожидается до 50-60 мм дождя, причём основная часть осадков выпадет в ближайшие трое суток. Тишковец также пояснил, что такая погодная ситуация связана с североатлантическим циклоном «Корнелиус».