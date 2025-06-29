«Запахнет осенью!»: Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении

Жителей столицы 30 июня ждёт мощный ливень и рекордно низкое атмосферное давление. Данные выводы о погоде представил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В заключительный день июня в столице будет так холодно, как было полвека назад! Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. В понедельник в Москве будет лить как из ведра и запахнет осенью!» — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Синоптик также предупредил, что в первый день рабочей недели будет пасмурная погода, дожди перейдут в мощные ливни. Ожидается, что количество выпавших осадков побьют рекорд 1980 года. Вдобавок к этому порывы ветра достигнут штормовых значений — 17 метров в секунду на фоне осенней прохлады.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от +9 до +12 градусов. Днём прогнозируется потепление, но всего лишь до +15. По словам эксперта, данные показатели соответствует климатической норме начала осени. В последний раз столбили термометров так опускались в конце июня в 1962 году и 1976.

При этом атмосферное давление за сутки упадёт на 15 миллиметров ртутного столба, барометры покажут всего лишь 726 миллиметров (968 гПа). Тишковец отметил, что это будет рекордно низкое атмосферное давление за всю историю финала июня. Прежний минимум для 30 июня зафиксировали в 1980 году, когда было 971,2 гПа.