Июль 2025 преподнесёт сюрприз: Какие регионы России останутся без лета Какая будет погода в июле: точный прогноз погоды на июль 2025 года в Москве и в области, а также в Санкт-Петербурге и других регионах России. Читайте подробнее в материале Life.ru. 29 июня, 21:31 Где в России в июле 2025 будет жарко, а где холодно? Обложка © ТАСС / Олег Елков

Как утверждают синоптики, жителей Москвы и Санкт-Петербурга в июле ожидает умеренно тёплая облачная погода, довольно часто будут идти дожди. Гидрометцентр предсказывает высокую влажность воздуха и периодические грозы.

Прогноз погоды в Москве и области на июль 2025: температурные рекорды под вопросом

В Москве июль 2025 года будет умеренно тёплым, но пасмурным. Ясных дней почти не предвидится — по предварительным данным, солнечное небо порадует горожан лишь 2 и 3 июля. В остальное время преобладает облачность, часто с кратковременными дождями, местами возможны грозы. Особенно сильные ливни ожидаются 6–7 июля, когда в столицу придёт мощный циклон. После этого температура днём стабилизируется на уровне +23…+25 °C. Ночью в течение месяца воздух будет остывать до +13…+15 °C. Влажность останется высокой — около 70–74%, особенно в дождливые дни.

Погода в Москве на июль 2025 года. Инфографика © Life.ru

В Московской области погодная картина будет схожей, но чуть более контрастной. Ночами местами может становиться прохладнее, особенно в северных и восточных районах, а осадки там будут более ощутимыми. Грозовая активность в Подмосковье тоже сохранится, особенно в первой половине месяца. В целом, несмотря на переменчивость, температурный фон останется в пределах климатической нормы для июля.

Каким будет июль в Петербурге в 2025 году? Прогноз Гидрометцентра

Июль в Северной столице будет типично петербургским — с преобладанием облачной погоды, периодическими дождями и высокой влажностью. Солнечных дней будет немного, однако временами возможны кратковременные прояснения, в том числе с подъёмом температуры до +25 °C. Большую часть месяца дневная температура останется в пределах +20…+23 °C, ночами столбики термометров будут опускаться до +13…+15 °C. Дождливых дней ожидается от трёх до восьми, причём осадки в основном кратковременные и чаще во второй половине дня. В середине и в конце месяца возможны грозы, но без экстремальных проявлений. Ветер преимущественно западный и северо-западный, умеренный. Во время прохождения атмосферных фронтов возможны порывы до 10–12 м/с. Влажность воздуха останется повышенной, особенно в утренние часы, что усилит ощущение сырости даже при относительно комфортной температуре.

Погода в Санкт-Петербурге на июль 2025 года. Инфографика © Life.ru

Июль 2025: в каких регионах России лето будет самым дождливым?

Волгоград. Ожидается преимущественно солнечная и жаркая погода с дневными температурами от +27 до +33 °C и ночными — от +17 до +19 °C. Осадков будет мало — всего один дождливый день, а пасмурных дней около восьми.

Ожидается преимущественно солнечная и жаркая погода с дневными температурами от +27 до +33 °C и ночными — от +17 до +19 °C. Осадков будет мало — всего один дождливый день, а пасмурных дней около восьми. Воронеж. Июль начнётся в регионе с кратковременных дождей и гроз при температуре +19…+24 °C, а к концу первой декады установится жаркая и сухая погода с температурой до +32 °C. Завершится месяц похолоданием и возвращением кратковременных дождей при дневной температуре +18…+23 °C.

Июль начнётся в регионе с кратковременных дождей и гроз при температуре +19…+24 °C, а к концу первой декады установится жаркая и сухая погода с температурой до +32 °C. Завершится месяц похолоданием и возвращением кратковременных дождей при дневной температуре +18…+23 °C. Екатеринбург. Температура будет колебаться между +20...+27 градусами, ночью +12...+19. Возможны кратковременные осадки и периодическое появление облаков, однако большинство дней ожидаются ясными или частично облачными.

Температура будет колебаться между +20...+27 градусами, ночью +12...+19. Возможны кратковременные осадки и периодическое появление облаков, однако большинство дней ожидаются ясными или частично облачными. Казань. В среднем температура днём будет +24 °C, а ночью +19 °C. Также ожидается 16 солнечных дней и 9 дней с осадками.

В среднем температура днём будет +24 °C, а ночью +19 °C. Также ожидается 16 солнечных дней и 9 дней с осадками. Калининград. В среднем днём будет +21 °C, а ночью +17 °C. Ожидается 11 солнечных дней и 15 дней с осадками.

В среднем днём будет +21 °C, а ночью +17 °C. Ожидается 11 солнечных дней и 15 дней с осадками. Краснодар. В среднем днём будет +30 °C, а ночью +25 °C. Также ожидается 22 солнечных дня и 8 дней с осадками.

В среднем днём будет +30 °C, а ночью +25 °C. Также ожидается 22 солнечных дня и 8 дней с осадками. Нижний Новгород. Средняя температура воздуха днём составит +24 °C, а ночью +20 °C. Также ожидается 16 солнечных дней и 7 дней с осадками.

Средняя температура воздуха днём составит +24 °C, а ночью +20 °C. Также ожидается 16 солнечных дней и 7 дней с осадками. Новосибирск. По данным Гидрометцентра, днём температура составит от +22 до +25 градусов, ночью — от +13 до +15 градусов. В начале месяца возможны дожди, а солнечных дней будет не более десяти. Конец июля будет особенно холодным, не менее 14 дней пройдут с дождями.

По данным Гидрометцентра, днём температура составит от +22 до +25 градусов, ночью — от +13 до +15 градусов. В начале месяца возможны дожди, а солнечных дней будет не более десяти. Конец июля будет особенно холодным, не менее 14 дней пройдут с дождями. Омск. Установится стабильно тёплая погода с температурой +24…+26 °C и умеренными осадками, что благоприятно для отдыха и активного досуга.

Установится стабильно тёплая погода с температурой +24…+26 °C и умеренными осадками, что благоприятно для отдыха и активного досуга. Пермь. Ожидается тёплая погода с дневной температурой около +22 °C, ночной — +17 °C, при равном числе солнечных и дождливых дней.

Ожидается тёплая погода с дневной температурой около +22 °C, ночной — +17 °C, при равном числе солнечных и дождливых дней. Ростов-на-Дону. В среднем днём будет +29 °C, а ночью +25 °C. Ожидается 20 солнечных дней и 5 дней с осадками.

В среднем днём будет +29 °C, а ночью +25 °C. Ожидается 20 солнечных дней и 5 дней с осадками. Самара. Температура в среднем днём будет +26 °C, а ночью +21 °C. Также ожидается 20 солнечных дней и 8 дней с осадками.

Температура в среднем днём будет +26 °C, а ночью +21 °C. Также ожидается 20 солнечных дней и 8 дней с осадками. Уфа. Ожидается тёплая, но контрастная погода: первая половина месяца будет солнечной и по-летнему тёплой, а с третьей недели станет прохладнее, особенно по ночам. Всего прогнозируется около 13 солнечных и 13 дождливых дней со средней дневной температурой около +24 °C.

Ожидается тёплая, но контрастная погода: первая половина месяца будет солнечной и по-летнему тёплой, а с третьей недели станет прохладнее, особенно по ночам. Всего прогнозируется около 13 солнечных и 13 дождливых дней со средней дневной температурой около +24 °C. Челябинск. Ожидается тёплая, но неустойчивая погода с дневными температурами до +27 °C и частыми дождями, особенно в первой декаде месяца. Ветер будет умеренным, возможны грозы и порывистый ветер во время осадков.

Курортная погода в июле 2025: Анапа, Крым, Краснодар — когда лучше ехать?

В июле на курортах Анапы, Крыма и Сочи ожидается типично тёплая летняя погода с дневными температурами от +25 до +29 °C и ночными от +18 до +22 °C. Осадков немного — от 5 до 7 дождливых дней в месяц, при этом влажность будет варьироваться от умеренной в Крыму до высокой в Сочи.

В Анапе ожидается типично тёплая курортная погода. Средняя дневная температура составит около +26 градусов, ночная — около +20–22 градуса. За месяц ожидается около 26 мм осадков и примерно пять дождливых дней, относительная влажность воздуха — около 68%.

ожидается типично тёплая курортная погода. Средняя дневная температура составит около +26 градусов, ночная — около +20–22 градуса. За месяц ожидается около 26 мм осадков и примерно пять дождливых дней, относительная влажность воздуха — около 68%. На курортах Крыма в июле также ожидается тёплая и сухая погода. Средняя температура днём — около +29 градусов, ночью — около +18 градусов. Осадков за месяц выпадает около 40 мм, дождливых дней — около семи, при этом относительная влажность составляет около 56%.

в июле также ожидается тёплая и сухая погода. Средняя температура днём — около +29 градусов, ночью — около +18 градусов. Осадков за месяц выпадает около 40 мм, дождливых дней — около семи, при этом относительная влажность составляет около 56%. В Сочи погода будет преимущественно тёплой и относительно сухой. В среднем днём температура воздуха составит около +25 градусов, ночью — около +20 градусов. Относительная влажность воздуха высокая — около 79%.

Авторы Андрей Соколов