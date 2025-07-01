Из-за аномальной жары в Париже вершину Эйфелевой башни закрыли для посетителей
Из-за аномальной жары во Франции закрыт доступ на верхний уровень Эйфелевой башни, сообщается на официальном сайте достопримечательности.
«В целях обеспечения комфорта и безопасности посетителей и персонала вершина башни будет недоступна 1 и 2 июля», — говорится в заявлении.
Ранее метеослужба Météo-France объявила наивысший уровень погодной опасности во вторник для Парижа и еще 15 департаментов. По данным Bloomberg, жара, охватившая Западную Европу, достигнет пика в ближайшие дни, создавая риски для энергосистем и здравоохранения.
Аномальная жара накрыла Европу, установив температурные рекорды в ряде стран. В отдельных регионах столбики термометров поднимаются выше 40 градусов, что приводит к перегрузке энергосетей, повышенному риску пожаров и угрозам для здоровья населения. Метеослужбы фиксируют экстремальные погодные условия во Франции, Испании, Италии и Германии, вводя предупреждения и ограничительные меры. Жаркая волна, по прогнозам синоптиков, достигнет пика в ближайшие дни.