Из-за аномальной жары в Париже вершину Эйфелевой башни закрыли для посетителей

Из-за аномальной жары во Франции закрыт доступ на верхний уровень Эйфелевой башни, сообщается на официальном сайте достопримечательности.

«В целях обеспечения комфорта и безопасности посетителей и персонала вершина башни будет недоступна 1 и 2 июля», — говорится в заявлении.

Ранее метеослужба Météo-France объявила наивысший уровень погодной опасности во вторник для Парижа и еще 15 департаментов. По данным Bloomberg, жара, охватившая Западную Европу, достигнет пика в ближайшие дни, создавая риски для энергосистем и здравоохранения.