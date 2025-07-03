В Южной Корее от жары погибли 2 человека, свыше 600 госпитализированы
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В Южной Корее из-за аномальной жары погибли пять человек, в общей сложности более 600 госпитализированы. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные Корейского агентства по контролю заболеваний (KDCA).
«Только в среду было зарегистрировано 100 случаев заболеваний, связанных с жарой», — говорится в материале.
С начала июня средняя температура в стране достигает 35°C, что на месяц раньше обычных сроков. Большинство пострадавших (77,4%) — мужчины, занятые физическим трудом. Ежедневно в медучреждения обращаются около 50 человек с симптомами теплового истощения.
Ранее Life.ru сообщал, что аномальная жара обрушилась и на Европу. В ряде стран установлены температурные рекорды, а их энергосети перегружены. Из-за этого верхнюю часть Эйфелевой башни в Париже закрыли для посещения.