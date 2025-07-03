В Южной Корее от жары погибли 2 человека, свыше 600 госпитализированы

В Южной Корее из-за аномальной жары погибли пять человек, в общей сложности более 600 госпитализированы. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные Корейского агентства по контролю заболеваний (KDCA).

«Только в среду было зарегистрировано 100 случаев заболеваний, связанных с жарой», — говорится в материале.