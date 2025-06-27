Стоит ли брать отпуск в июле 2025 года — календарь выходных и выгодных дат

Июль 2025 — это месяц, который заставит задуматься любого, кто планирует отпуск заранее. С одной стороны, это разгар лета с самой жаркой погодой и максимальным количеством солнечных дней. С другой — пиковый туристический сезон со всеми вытекающими последствиями для кошелька. Мы разобрались, когда лучше всего взять отпуск в июле и стоит ли вообще рассматривать этот месяц для долгожданного отдыха.

Июль 2025: месяц без единого праздника

Календарь июля 2025 года выглядит на удивление «чисто» — ни одного красного дня, только стандартные выходные по субботам и воскресеньям. Всего в месяце 31 день, из которых 23 рабочих и 8 выходных. Никаких привычных «мостиков», переносов и продлённых уик-эндов, к которым мы так привыкли в другие месяцы. Такая ситуация создаёт интересный парадокс. С финансовой точки зрения июль становится одним из самых выгодных месяцев для отпуска: отпускные рассчитаются по максимуму благодаря большому количеству рабочих дней. Но вот с точки зрения удобства планирования всё не так радужно: придётся брать полноценный отпуск, а не «цеплять» дополнительные дни к праздникам. Зато есть и плюс: можно не переживать, что все лучшие места уже забронируют те, кто планирует отдых вокруг государственных праздников. В июле у вас есть полная свобода выбора дат.

Когда выгоднее всего взять отпуск в июле

Когда лучше взять отпуск в июле 2025?Фото © Shutterstock / FOTODOM / EpicStockMedia

Если рассматривать июль с точки зрения максимальной выгоды, то лучше всего планировать отпуск на середину месяца. Период с 14 по 25 июля даёт вам 10 рабочих дней отпуска, которые превращаются в 16 (!) дней отдыха благодаря выходным, ведь отдыхать вы будете с 12-го по 27-е число. Неплохой расклад для тех, кто не хочет тратить слишком много отпускных дней зараз. Для любителей основательного отдыха подойдёт период с 7 по 25 июля — в итоге 23 календарных дня отдыха! Больше трёх недель для полноценного восстановления сил или серьёзного путешествия.

А вот начало июля может оказаться не самым удачным выбором. Многие компании в это время подводят итоги первого полугодия, и отсутствие ключевых сотрудников может создать проблемы. Конец месяца тоже стоит рассматривать осторожно: в августе многие коллеги тоже захотят в отпуск, и кому-то придётся остаться на рабочем месте.

Плюсы июльского отпуска, которые перевешивают минусы

Стоит ли брать отпуск в июле 2025: плюсы и минусы летнего отдыха. Фото © Sutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Несмотря на все сложности пикового сезона, у июльского отпуска есть серьёзные преимущества, которые заставляют миллионы людей выбирать именно этот месяц. Мы собрали главные аргументы в пользу июля, которые могут склонить чашу весов в его сторону.

Погода на пике своих возможностей

Июль — это гарантированное лето во всей красе. Средняя температура в центральной России держится на отметке 22-25 градусов, а в южных регионах легко поднимается выше 30. Световой день длится максимально долго, дожди редки и кратковременны. Если вы из тех, кто мечтает по-настоящему загореть и накупаться, лучше месяца не найти.

Максимум отпускных на счёте

Большое количество рабочих дней в июле означает, что ваши отпускные будут рассчитаны по максимальной ставке. Разница с «праздничными» месяцами может составить 15-20% в вашу пользу. Для многих это весомый аргумент в пользу июльского отдыха.

Всё работает в полную силу

В отличие от мая или января, когда половина заведений может быть закрыта на праздники, в июле все туристические объекты, кафе, музеи и развлечения работают по полной программе. Правда, есть нюанс: некоторые театры уходят на каникулы или гастроли, но зато появляется масса летних фестивалей и мероприятий под открытым небом.

Минусы, о которых стоит знать заранее

Июль 2025, календарь выходных дней и оптимальные периоды для отдыха. Фото © Shutterstock / FOTODOM / joyfull

Но было бы нечестно рассказывать только о преимуществах июльского отдыха. Пиковый сезон несёт с собой ряд серьёзных проблем, которые могут испортить даже самый долгожданный отпуск. Вот главные подводные камни, на которые стоит обратить внимание при планировании.

Цены кусаются как комары

Июль — это пиковый туристический сезон со всеми вытекающими. Отели поднимают цены на 30–50%, авиабилеты дорожают, экскурсии становятся золотыми. Даже внутренний туризм по России в июле влетает в копеечку. Если бюджет ограничен, стоит серьёзно подумать о других месяцах.

Толпы везде и всюду

Популярные курорты в июле превращаются в муравейники. Очереди в музеях, забитые пляжи, проблемы с бронированием столиков в ресторанах — всё это реальность июльского отдыха. Если вы цените уединение и спокойствие, июль точно не ваш месяц.

Жара может быть чрезмерной

То, что для одних является плюсом, для других превращается в серьёзную проблему. В южных регионах июльская жара может быть некомфортной, особенно для маленьких детей и пожилых людей. В городах асфальт плавится, кондиционеры работают на пределе, а прогулки превращаются в испытание на выносливость.

Итак, стоит ли брать отпуск в июле 2025?

Выгодные даты для отпуска в июле 2025 года: календарь и советы туристам. Фото © «Шедеврум»

Июль 2025 года — это месяц для тех, кто ценит стабильность и готов платить за качество. Если вы мечтаете о гарантированно жаркой погоде, максимальных отпускных выплатах и готовы мириться с высокими ценами и толпами туристов, июль — ваш выбор. Для семей с детьми школьного возраста июль может быть единственным вариантом полноценного совместного отдыха. Для романтических пар, наоборот, лучше рассмотреть более спокойные месяцы.