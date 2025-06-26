Прощай, школа: трогательные поздравления для выпускников 11 класса Как поздравить выпускников одиннадцатого класса в прозе и стихах. Идеи для родителей, классного руководителя и первого учителя — в материале Life.ru 26 июня, 10:22 Выпускной — событие, остающееся в памяти на долгие годы. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

В ночь с 27-го на 28 июня по всей России пройдут выпускные вечера. Это особенный день для каждого выпускника, его родителей и учителей. Радость, волнение, гордость — всё сплетается в одно большое чувство, которое запоминается навсегда. Слова, сказанные в этот момент, остаются в памяти на годы. Поэтому важно сказать их так, чтобы было по-настоящему. В этом материале собраны самые искренние поздравления — для тех, кто сдавал экзамены, поддерживал, учил и просто был рядом на этом важном и непростом пути.

Поздравления в прозе

Поздравления, сказанные в день выпускного, запоминаются надолго. Особенно если они исходят от самых близких — родителей, учителей, тех, кто был рядом с первого звонка. Это не просто вежливые речи, это слова, за которыми стоят годы общего пути, поддержки, тревог и радости.

Родители провожают во взрослую жизнь не только сына или дочь, но и себя — тех, кто утром собирал портфель, помогал готовить доклады и проекты, переживал за каждую контрольную. Их напутствие — это любовь, забота и вера, выраженные в словах.

Классный руководитель — человек, который стал почти родным. Он видел, как ученики росли, спорили, ошибались, учились быть собой. Его поздравление — это итог большой совместной работы. А если сегодня рядом будет первый учитель, его слова будут особенно тёплыми, как воспоминание о самом первом звонке и первых строчках в тетрадках.

Поздравления от родителей

Ты справился — и мы гордимся тобой. За эти годы ты вырос, научился принимать решения, брать на себя ответственность. Впереди ещё много сложного, но ты уже знаешь, что можешь. Мы рядом и всегда будем поддерживать!

Выпускной — один из самых волнительных моментов для родителей. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Сегодня ты выпускник. Вроде бы всё только начиналось: первые оценки, первые друзья, первый рюкзак. А теперь — взрослые решения и первый серьёзный выбор. Это волнительно и для тебя, и для нас. Но мы верим в тебя, в твои силы, ты справишься!

Школа позади, а впереди — целая жизнь. Мы прошли этот путь вместе: с твоими победами, с переживаниями, с экзаменами и бессонными ночами. Мы рядом и всегда будем твоей опорой. У тебя всё получится — мы знаем!

Поздравления выпускников от классного руководителя

Дорогие мои выпускники! Сегодня вы уходите из школы — уже не дети, но ещё и не совсем взрослые. За эти годы вы стали сильнее, умнее, увереннее. Я горжусь каждым из вас. Помните: знания — это не оценки, а умение слушать, думать, уважать других. Удачи вам — в жизни и в выборе!

Мои дорогие! Сегодня вы выходите из школы — не просто со знаниями, а с опытом, с характером, с первыми настоящими победами. Мы прошли большой путь, и я рада, что мы прошли его вместе. Я верю в вас — по-настоящему. Не бойтесь начинать заново, пробовать, ошибаться. Всё самое важное — впереди. И я всегда буду помнить вас!

Школа — не стены и не оценки. Школа — это вы. И мне повезло быть рядом в эти годы. Я благодарна каждому за доверие, за смех, за споры, за рост. Желаю вам жить с открытыми глазами, с уважением к себе и к другим. И пусть всё, чему вы научились здесь, пригодится не только на экзаменах. Удачи вам и счастья!

Поздравления выпускников от первого учителя

Когда вы пришли в первый класс, всё было впервые. Первые буквы, первые строчки, первая школьная линейка. С тех пор прошло много лет, и сегодня вы — выпускники. Я рада, что была рядом в начале этого пути. Пусть дальше в жизни у вас всегда будут силы идти вперёд, даже когда трудно.

Первый учитель — тот, кто помнит взрослых выпускников первоклашками. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Я помню вас маленькими, с рюкзаками больше вас самих, с вопросами, с настоящей жаждой всё узнать. А теперь вы — взрослые. Горжусь каждым из вас. Спасибо, что помните меня. Желаю, чтобы вы всегда знали, куда идёте, и не боялись идти своим путём.

Сегодня вы прощаетесь со школой. А я вспоминаю, как когда-то держала вас за руку, помогала писать первые буквы, учила слушать и быть добрыми. Вы выросли. И пусть я была рядом только в начале, это начало для меня было важным. Спасибо за то, какими вы стали. Желаю вам идти по жизни с теплом, которое вы когда-то принесли в мой класс.

Поздравления в стихах

Иногда прозы недостаточно, чтобы выразить то, что действительно важно. Стихи помогают сказать коротко и по-настоящему. В этом разделе — тёплые строки для выпускников.

От родителей

Дорогой наш выпускник, Вот настал тот самый миг — Школу ты уж покидаешь И мечты ввысь устремляешь! Ты вырос, стал сильней, мудрей, Смелей шагай к заветной цели! Мы рядом, любим, верим в твой успех В каждом шаге, в каждом деле!

От классного руководителя

Окончена школа, последний звонок Уже возвестил о начале пути. Вот вышел у детства беспечного срок, И взрослая жизнь вас ждёт впереди. Спасибо за годы, за светлые дни, За смех и за дружбу, за все ваши мечты. Смотрю гордо на вас, мои дети! Пусть счастье вас всех ждёт на планете!

От первого учителя

Желаю вам не сбиться с доброй вехи, С умом и сердцем дальше путь пройти. Горжусь, что мы когда-то были рядом, И верю: вам под силу всё в пути. Пусть знания не канут, пригодятся, Пусть выбор будет сделан не спеша. Горжусь, что с вами шла я с самого начала, И в каждом помню малыша!

Универсальные поздравления

Выпускной считают днём вступления во взрослую жизнь. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Поздравления выпускникам в стихах

Ты школьный путь прошёл достойно, Теперь мечтай, твори, дерзай! Пусть будет небо безмятежно, А рядом — верные друзья!

В твоих глазах — огонь и сила, В руках — весь мир, мечты полёт! И пусть каждая дорога К успеху верному ведёт!

Гордись собой — ты сделал первый шаг, Теперь весь мир в твоих руках! Пусть ждут тебя победы и простор, Вперёд, к мечтам, и пусть не гаснет взор!

Поздравления выпускникам в прозе

С окончанием школы! Пусть каждый день даёт повод для гордости и станет шагом к мечте, а впереди будет много ярких свершений, интересных открытий и настоящих побед. Делайте выбор по душе, и пусть рядом будут добрые люди. Удачи на новом жизненном этапе!

Пусть всё, чему научились, не забудется, а станет опорой в жизни. Пусть рядом будут люди, с которыми не страшно ошибаться. Вы взрослые. Не по паспорту, а потому что теперь вы отвечаете за свои решения. Не бойтесь начинать сначала, даже если ошиблись, и помните, что сила в том, чтобы быть собой!

Кажется, только вчера вы садились за парты, а теперь перед вами открыты все двери. Это время мечтать, стремиться к новым вершинам и не бояться ставить перед собой амбициозные цели. Помните, что каждый из вас способен на большее, чем может себе представить. Главное — верить в себя и идти вперёд, несмотря на преграды!

Авторы Анна Розанова