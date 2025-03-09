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9 марта, 06:11

Минпросвещения установило даты выпускных и последних звонков в 2025 году

Минпросвещения: Последние звонки в российских школах пройдут 24 мая

В текущем учебном году последние звонки в российских школах будут организованы 24 мая, а выпускные — 28 июня. Об этом рассказали в Минпросвещения в беседе с РИА «Новости».

«В текущем учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Соответствующие рекомендации всем субъектам страны даны Министерством просвещения», — говорится в заявлении.

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что для развития сферы образования с этого года правительство запустило национальный проект «Молодёжь и дети», который поможет ученикам раскрыть свои таланты.

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Недавно Life.ru рассказывал, что в феврале и марте не было сокращённых рабочих недель из-за Дня защитника Отечества и Международного женского дня, так как они приходятся на выходные. Зато их праздничные дни перенесут на начало мая.

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Shutterstock / FOTODOM / Andrey Solovev

Николай Рюмин
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