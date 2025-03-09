Минпросвещения установило даты выпускных и последних звонков в 2025 году

В текущем учебном году последние звонки в российских школах будут организованы 24 мая, а выпускные — 28 июня. Об этом рассказали в Минпросвещения в беседе с РИА «Новости».

«В текущем учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Соответствующие рекомендации всем субъектам страны даны Министерством просвещения», — говорится в заявлении.

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что для развития сферы образования с этого года правительство запустило национальный проект «Молодёжь и дети», который поможет ученикам раскрыть свои таланты.