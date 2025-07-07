Почему ночь, проведённая под вентилятором, может закончиться не только больницей, но и чем похуже

В 1835 году на Алтае военный инженер Александр Александрович Саблуков впервые в России включил вентилятор. Устройство было специально разработано для проветривания Чагырского рудника, где с 1743-го добывали серебро, свинец, медь и всевозможные минералы. Можно было так всё и оставить, то есть использовать вентиляторы только в промышленных целях. Но нет. Уже в 1882 году изобретают потолочный вентилятор, ещё некоторое время спустя — напольный комнатный. Человечеству понадобилось около 143 лет, чтобы понять, что сон под вентилятором доводит до больницы. В материале расскажем, как именно вентилятор вредит человеку.

Аллергия, астма, отёк Квинке

Вентилятор может довести до больницы, если у вас сильная аллергия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Когда вы ложитесь спать, оставляя включённым вентилятор, вы думаете о чём угодно, кроме пыли. А пыль, возможно, думает о вас. Конечно, у пыли нет мозга и думать она не может, но навредить вам вполне способна. Вентилятор не фильтрует воздух, он просто перегоняет его с места на место. Поэтому вся пыль в доме летит на вас. Это особенно опасно в случае сильной аллергии и астмы. У некоторых людей может даже возникнуть отёк Квинке. В случае такого отёка счёт идёт на минуты, если не на секунды. Хуже всего — вентилятор с пыльными лопастями. Это уже не бытовой прибор, а настоящий убийца.

Бронхит, ангина, тонзиллит

Вентилятор охлаждает воздух. Но что будет, если воздух переохладить? У человека тоже будет переохлаждение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Luis Molinero

Включённый вентилятор сушит воздух. Казалось бы, в чём проблема? От влажного воздуха, наоборот, появляется плесень... Но в реальной жизни невозможно поделить что-то на чёрное и белое. Воздух становится опасным и в переувлажнённом, и в пересушенном состоянии. Сухой воздух раздражает органы дыхания и соседние с ними органы. Начинает болеть горло, в нём заводится ангина. Развиваются тонзиллит и синусит, становится трудно и больно дышать носом. Болезнь спускается ниже, в лёгкие, и возникает бронхит. Не спите под вентилятором.

Мышечные спазмы и судороги

Спазмы от вентилятора? Что? Вы сошли с ума? Нет. Это подтверждённый факт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

А если вы всё же решились поспать под вентилятором, направив его на себя, то берегитесь. Вы проведёте восемь часов под холодным и сухим ветром. Ваши мышцы столкнутся с переохлаждением. Некоторые из них одеревенеют. Вы проснётесь среди ночи от судорог и спазмов. А поутру каждая частичка того, что ещё вчера было вашей спиной, будет болеть. Поясница, грудной и крестцовый отделы... Но хуже всего будет шее. Если вы хоть раз в жизни застужали шейный отдел, вы знаете, насколько это больно. Лучше не спать под вентилятором.

Обычное удушье

Казалось бы, как и чем вас может задушить обычный вентилятор? Фото © Shutterstock / FOTODOM / antoniodiaz

Если вы спите в комнате, где закрыты окна и двери, и на вас направлен вентилятор, вы в опасности. Чем более «герметизировано» ваше помещение — тем больше у вас шансов пополнить ряды людей, которые погибли из-за вентилятора. Дело в том, что механизм опять же перегоняет воздух по комнате. Спустя некоторое время из закрытой комнаты станет исчезать кислород. Это будет происходить из-за вас: вы, скорее всего, не являетесь растением, поэтому вдыхаете кислород, а выдыхаете углекислый газ. Это вас и погубит. Асфиксия от углекислого газа — так себе опыт. Повезёт, если соседи заметят и вытащат из-под вентилятора на свежий воздух.

Чем заменить вентилятор, чтобы спать в прохладе

После историй о вентиляторных смертях хочется заменить его уже чем угодно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Заменить вентилятор можно как низкобюджетным способом, так и покупкой в стиле «тяжёлый люкс». В первом случае вы можете просто ставить в комнате на ночь ведро с холодной водой. Жидкость будет понемногу испаряться, жара будет понемногу спадать. Это «советский», копеечный метод. А если дедовские методы вам претят, то придётся раскошелиться на кондиционер. И под кондиционером как раз таки спать можно. Только не забудьте поставить его в «спящий режим» и держать температуру в рамках 22–24 градусов Цельсия. И регулярно очищайте его от пыли.