Правда, которая пугает: 5 ужасов, основанных на реальных событиях Жуткие истории, которые действительно произошли. В этом обзоре Life.ru собрал пять документальных фильмов, доказывающих, что настоящий хоррор существует. Готовы узнать правду, скрытую за кадром? 5 июля, 22:01 Реальные кошмары: 5 документалок, от которых невозможно оторваться. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Самозванец», режиссёр Барт Лэйтон / Kinopoisk © Кадр из фильма «Ночной кошмар», режиссёр Родни Ашер / Kinopoisk © Кадр из фильма «Кропси», режиссёр Джошуа Земан и др. / Kinopoisk

Документалистика о мрачных реальных событиях затягивает сильнее вымысла. В отличие от хорроров со спецэффектами, страшные документальные фильмы напоминают: самое жуткое часто скрывается в нашей действительности. Любители жанра знают: такой просмотр — как безопасная игра с огнём. Но почему документалка, а не триллер? Достоверность — вот главное оружие этого жанра. Когда история основана на реальных расследованиях (как в «Самозванце») или свидетельствах жертв (как в «Ночном кошмаре»), мозг теряет «защитную рамку» вымысла. Вы уже не говорите себе: «Это просто кино». Вы знаете: подобное могло случиться с соседом, другом или даже с вами. Такие фильмы обнажают социальные тревоги — от недоверия к благополучию пригородов («Кропси») до ужаса перед системными манипуляциями («Щекотка»). Они превращают абстрактные страхи в осязаемые истории, а заодно — как ни парадоксально — помогают зрителю ощутить уверенность: «Я увидел опасность в лицо, значит, я к ней готов».

Психологи добавляют ещё один штрих: документальные хорроры удовлетворяют нашу тягу к табуированным темам. Они исследуют сферы жизни, о которых не говорят за ужином: смерть, насилие, предательство, крах иллюзий. Зрители отмечают, что такие фильмы напоминают: жизнь увлекательнее самого изощрённого вымысла. И если игровое кино предлагает побег от реальности, то жуткие документалки — это углубление в её самые тёмные коридоры. После просмотра таких фильмов вы переосмысливаете границы человеческого, а заодно невольно радуетесь банальности неприятностей в собственной жизни.

1. «Щекотка» (Tickled)

Рейтинги: «Кинопоиска» — 7,2 / IMDb — 7,5

Жанры: документальный, криминал, детектив

Страна: Новая Зеландия

Режиссёры: Дэвид Ферриер, Дилан Рив

В главных ролях: Дэвид Ферриер, Дилан Рив, Дэвин Старр, Кевин Кларк и другие

Год производства: 2016

Где смотреть: premier.one; rutube.ru

Новозеландский журналист Дэвид Ферриер, создающий телевизионные сюжеты о необычных явлениях, случайно обнаруживает на YouTube странные ролики о конкурсах по щекотке. Заинтригованный абсурдностью контента, он отправляет организаторам вежливый запрос на интервью, но в ответ получает шквал матерной брани и гомофобных оскорблений. Это неожиданно агрессивное реагирование подталкивает Ферриера к расследованию. Вместе с оператором он едет в США, чтобы лично встретиться с людьми, снимающими видео, где мускулистых полуголых мужчин щекочут до истерики. То, что начинается как курьёзное журналистское приключение, быстро превращается в мрачный детектив. Ферриер раскрывает сеть принуждения, шантажа и эксплуатации участников съёмок...

Фото © Кадр из фильма «Щекотка», режиссёр Дэвид Ферриер и др. / Kinopoisk

Интересные факты:

Фильм был снят в сотрудничестве с журналистской командой The Spinoff, независимым новостным изданием в Новой Зеландии.

Съёмки фильма привели к созданию веб-сайта Tickled.co.nz, где зрители могли узнать больше о деле и поддержать жертв.

Джейсон Хилл и его сообщники до сих пор отрицают правонарушения и утверждают, что их деятельность была законной.

2. «Самозванец«» (The Imposter)

Рейтинги: «Кинопоиска» — 6,9 / IMDb — 7,4

Жанры: документальный, триллер, драма, криминал, биография

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Барт Лэйтон

В главных ролях: Николас Баркли, Кэри Гибсон, Брайан Гибсон, Беверли Доллархайд, Фредерик Бурден, Нэнси Фишер и другие

Год производства: 2012

Где смотреть: rutube.ru; ok.ru

В 1997 году в Техасе происходит невероятное: пропавший 13-летний Николас Баркли «обнаружен»... в Испании. Его семья, ослеплённая надеждой, безоговорочно принимает возвращение сына, несмотря на шокирующие несостыковки: у «Николаса» теперь другой цвет глаз и волос, испанский акцент, и он не узнаёт родных. На самом деле это Фредерик Бурден — гениальный аферист, сменивший за жизнь 39 личин. Пока семья игнорирует тревожные звоночки, за дело берутся агент ФБР и частный детектив, пытаясь разоблачить мошенника. Но их расследование выводит на куда более жуткую правду, чем все ожидали.

Фото © Кадр из фильма «Самозванец», режиссёр Барт Лэйтон / Kinopoisk

Интересные факты:

«Самозванец» считается эталоном документального хоррора, где реальность страшнее любого вымысла.

Фильм получил 98% рейтинга на Rotten Tomatoes за умение балансировать на грани абсурда и кошмара.

Картина была номинирована на две премии BAFTA на 66-й церемонии вручения наград академии — «За лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера» и «Лучший документальный фильм», выиграв первую.

3. «Ночной кошмар» (The Nightmare)

Рейтинги: «Кинопоиска» — 5,7 / IMDb — 5,7

Жанр: документальный

Страна: США

Режиссёр: Родни Ашер

В главных ролях: Стивен Майкл Джозеф, Эстрелла Кристина, Зигфрид Питерс, Николь Босворт, Элиз Робсон и другие

Год производства: 2015

Где смотреть: premier.one

Документальный хоррор режиссёра Родни Ашера погружает в сюрреалистичный кошмар сонного паралича — состояния, сопровождаемого жуткими галлюцинациями, когда разум просыпается, а тело остаётся скованным и неподвижным. Через восемь исповедальных историй людей, столкнувшихся с демоническими тенями, инопланетянами и удушающим страхом, фильм мастерски воссоздаёт их переживания с помощью игровых реконструкций. Это не сухой научный анализ, а пугающее путешествие на грани реальности: зрители признаются, что не могут досмотреть ленту из-за леденящего ужаса, а те, кто пережил паралич, видят в кадре собственные ночные кошмары. Споры о мистификации лишь подчеркивают силу воздействия.

Фото © Кадр из фильма «Ночной кошмар», режиссёр Родни Ашер / Kinopoisk

Интересные факты:

Одна из героинь фильма обрела веру и, обретя её, навсегда избавилась от подобных состояний. Для многих людей этот опыт становится ключом к метафизическому переосмыслению мира.

Режиссёр фильма Родни Ашер при работе над картиной не стал отражать научную точку зрения на сонный паралич.

Сходные паттерны ночного кошмара распространены в разных культурах. Например, в Азии этот феномен широко обсуждается, духи, которые приходят ночью, классифицированы и названы поимённо.

4. «Кропси» (Cropsey)

Рейтинги: «Кинопоиска» — 6,2 / IMDb — 6,3

Жанр: документальный, ужасы, криминал, детектив

Страна: США

Режиссёры: Барбара Бранкаччо, Джошуа Земан

В главных ролях: Джошуа Земан, Барбара Бранкаччо, Билл Эллис, Дороти Д'Элетто, Херальдо Ривера и другие

Год производства: 2009

Где смотреть: premier.one

Документальный триллер начинается как исследование нью-йоркской городской легенды о Кропси — жутком бугимене с крюком вместо руки, который похищает детей в лесах Стэйтен-Айленда. Но вскоре миф обретает плоть: режиссёры обнаруживают Андре Рэнда, реального маньяка, работавшего сторожем в закрытой психиатрической больнице Уиллоубрук. Его обвиняли в исчезновении пяти детей и подозревали в ритуальных убийствах на фоне мрачных руин клиники. Фильм мастерски балансирует между фольклором и криминальной хроникой, задаваясь вопросом: Рэнд вдохновлялся легендой или сам стал её источником? Через интервью с родственниками жертв, адвокатами и архивные кадры авторы показывают, как страх сообщества превратил человека в мифическое чудовище.

Фото © Кадр из фильма «Кропси», режиссёр Джошуа Земан и др. / Kinopoisk

Интересные факты:

Для расследования режиссёры тщательно изучили исторические записи и новостные архивы, связанные с легендой о Кропси. Они пересмотрели старые газетные вырезки, полицейские отчёты и судебные документы, чтобы установить хронику событий.

В фильме представлены обширные архивные новостные кадры и интервью с семьями пропавших детей, следователями полиции, которые подозревают, что у Рэнда могли быть сообщники, и адвокатами защиты, которые оспаривают точность обвинений против своего клиента.

5. «Кто забрал Джонни» (Who Took Johnny)

Рейтнги: «Кинопоиска» — - / IMDb — 7,1

Жанр: документальный, криминал, детектив, биография

Страна: США

Режиссёры: Дэвид Билинсон, Майкл Галински, Суки Хоули

В главных ролях: Норин Гош, Нэнси Аллен, Пол Боначчи и другие

Год производства: 2014

Где смотреть: camrip.info

Эта леденящая душу документалка погружает в расследование одного из самых загадочных исчезновений в истории Айовы — дела Джонни Гоша, бесследно пропавшего 30 лет назад во время утренней доставки газет. Фильм восстанавливает хронологию рокового дня: 13-летний Джонни, как обычно, отправился по привычному маршруту, но так и не вернулся домой. Камеры фиксируют последние минуты его жизни: брошенную тележку с газетами, пустые улицы пригорода и зловещее отсутствие следов борьбы. Через интервью с родственниками, следователями и жителями городка авторы раскрывают тихий ужас обыденности: исчезновение мальчика на фоне идиллических белых заборов и ухоженных газонов взорвало миф о безопасности американских пригородов.

Фото © Кадр из фильма «Кто забрал Джонни», режиссёр Майкл Галински и др. / Kinopoisk

Интересные факты:

В 1983–1984-х годах в соседнем штате Небраска пропали ещё двое мальчиков-почтальонов: Дэнни Эберле и Кристофер Уолден. Убийца Джон Джубер (казнён в 1996 г.) сознался в этих убийствах, но отрицал причастность к делу Джонни, хотя ФБР считало все три преступления связанными. Тело Гоша так и не найдено, что породило теории о причастности сети педофилов или ритуальных убийств.

История исчезновения Джонни вдохновила создание Национального центра поиска пропавших детей и стала прообразом сюжета о «пропавшем велосипеде» в сериале «Очень странные дела».

Авторы Андрей Соколов