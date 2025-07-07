Стали известны даты, когда ударит мощный геошторм: Календарь магнитных бурь на июль 2025 Расписание и календарь магнитных бурь: какая солнечная активность будет в июле 2025 года, как солнечные вспышки повлияют на магнитосферу Земли и самочувствие людей, подробные данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ — в материале от Life.ru. 7 июля, 15:30 Магнитные бури сегодня — это не выдумка СМИ, а реальный фактор риска для людей с хроническими заболеваниями. Обложка © «Шедеврум»

Эксперты прогнозируют несколько геомагнитных вспышек в июле 2025 года. К счастью, они будут не такими сильными, как геошторм, который мы пережили 13 июня. Но если вы метеозависимый человек, то по возможности следите за данными от ИКИ РАН и ИСЗФ. К сожалению, вспышки на Солнце всё ещё остаются непредсказуемыми. Поэтому профильные организации обычно публикуют точный прогноз магнитных бурь на следующие три дня и предварительное расписание геомагнитных вспышек на месяц. В материале мы подробнее расскажем о феномене «магниток» и о том, как они влияют на людей, а также покажем календарь магнитных бурь на июль 2025.

Что такое магнитные бури

Магнитную бурю нельзя увидеть. Её можно только почувствовать. Но на саму причину геошторма посмотреть можно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Магнитная буря появляется, когда на нашей звезде происходит сильный выброс плазмы. Плазма, которую солнечная корона «выплюнула», прошивает межпланетное магнитное поле и достигает магнитного поля Земли. Наш дом на такие «выпады» реагирует возмущением, это и есть магнитная буря. Чем больше плазмы выбросило в сторону нашей планеты солнце — тем сильнее будет геошторм. Сильные магнитные бури могут спровоцировать плохое самочувствие у людей и повлиять на некоторые электроприборы. Геошторм можно предсказать по наблюдению за нашей звездой, поэтому мы и можем прямо сейчас опубликовать все дни магнитных бурь в июле.

График магнитных бурь в июле 2025 по дням

Магнитные бури — июль 2025 года: прогноз по дням. Не пугайтесь, на самом деле их немного. Фото © Life.ru

В июле Солнце решило слегка пощадить нас. Обстановка в магнитном поле Земли большую часть месяца будет относительно спокойной. Геомагнитных возмущений не будет в следующих числах: 1, 2, 5, 8–10, 14–20, 24–27, 30 и 31 июля 2025 года. Возбуждённой магнитосфера Земли окажется в эти дни: 3, 4, 12, 13, 21, 28 и 29 июля. В общем, ионосферные бури в июле займут пять дней. С 6-го по 7 июля переживём слабую магнитную бурю. Через несколько дней, 11 июля, произойдёт слабый геошторм. И в конце месяца, 22-го и 23-го числа, — слабая «магнитка». Связь слабых магнитных бурь с реальными изменениями в организме человека на данный момент не доказана, но это не повод расслабляться. Далее рассказываем о том, как будут ощущаться магнитные бури в Москве.

Магнитные бури в Москве в июле 2025

Магнитные бури в июле ощущаются как стихийное бедствие. Жара, палящее солнце, геомагнитные возмущения... Как спастись? Фото © Shutterstock / FOTODOM / oobqoo, © «Шедеврум»

В июле в Москве магнитные бури будут в тот же момент, что и в любой другой точке планеты. Например, в Буэнос-Айресе, столице Аргентины. Или в городе Дурбане, в Южной Африке, там сейчас особенно жаркий июль. Магнитные бури по дням и часам мы можем отслеживать благодаря учёным из ИКИ РАН и ИСЗФ. Так, 6 июля магнитная буря происходила с 6 до 9 утра. На следующий день, 7 июля, геошторм происходил с 3 до 6 часов утра. Москвичам повезло, они тогда спали, а во Владивостоке на пиковых возмущениях было 12 часов, разгар рабочего дня. Почасовой прогноз магнитных бурь на 11, 22 и 23 июля пока не доступен. Но обязательно посмотрите графики Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН «ближе к делу». Там точно будут данные о магнитных бурях сегодня в Москве.

Как защититься от неблагоприятного влияния магнитных бурь

Магнитные бури в июле — это тяжело. Солнечные выбросы плазмы от нас не зависят. Но в это трудное время можно позаботиться о себе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Магнитные бури в июле усугубляются летней жарой. В определённых состояниях такое сочетание может быть опасно для здоровья. Научный консенсус на 7 июля 2025 года состоит в том, что слабые магнитные бури не оказывают прямого влияния на физиологию человека, а недомогание, которое испытывают метеозависимые люди, — это всего лишь психосоматика. Будем надеяться, что в случае слабых геомагнитных возмущений это действительно так. Но исследования показывают, что между магнитными бурями и случаями инфарктов, гипертонических кризов и инсультов есть корреляция.

Речь, естественно, о сильных геоштормах уровня G5. Такие сильные бури были в Москве 11 сентября 2005 года и 11 мая 2024-го. К счастью, буря 11 июля 2025 года будет куда слабее: всего лишь G1. К тому же корреляция — это, грубо говоря, подозрительное совпадение данных. По ряду причин есть основания полагать, что сильные магнитные бури становятся причиной мигреней, тромбов, нарушений сердечного ритма и тонуса сосудов. Но причинно-следственной связи между инфарктами и сильными геоштормами пока не обнаружено.

Меры предосторожности на случай магнитных бурь классические. Расскажем, что именно делать, чтобы уберечь себя от влияния слабого геошторма уровня G1. В период магнитных бурь нужно контролировать своё давление, держать рядом тонометр.

Сбалансированный режим сна и отдыха сделает вас неуязвимым перед слабыми «магнитками».

Контрастный душ и лёгкая зарядка помогут вам держать тело в тонусе во время шторма.

Нужно спать по восемь часов и защищать себя от стресса.

Не стоит заниматься интенсивными спортивными упражнениями или тяжёлым физическим трудом.

Следует пить больше воды и не пить кофеиносодержащие напитки: кофе, энергетики, колу, чай.

Если такая возможность есть, лучше во время «магнитки» не курить.

Врачи советуют в период магнитных бурь пить как можно больше воды, максимально сократить употребление соли, а также регулярно мерить давление, если у вас есть какие-либо проблемы с сосудами и давлением. В некоторых случаях врач может скорректировать схему лечения специально под геошторм. Прогноз магнитных бурь на июль мы вам рассказали, а прогноз погоды на июль 2025 года с аномальной жарой ранее выходил на Life.ru.

Авторы Любовь Свободная