Предсказать невозможно: Магнитная буря внезапно накрыла Землю в понедельник

Вторая за последние 24 часа магнитная буря обрушилась на Землю. Как объявили специалисты Института космических исследований РАН, её мощность невелика, в связи с чем ей присвоили категорию G1.

При этом учёные особо отметили, что это геомагнитное явление снова дало о себе знать внезапно, предсказать его было невозможно, так как видимых причин не наблюдалось. По прогнозам специалистов, буря стихнет уже в ближайшие часы.

«С утра зарегистрирована новая, вторая в этом месяце, магнитная буря. <...> Буря имеет самый слабый из возможных геомагнитных баллов, G1, и в общем-то снова наблюдается без видимых причин», — заявили представители ИКИ РАН.

Несмотря на то, что геомагнитное явление не будет мощным, как подчеркивают учёные, к мерам предосторожности следует отнестись серьёзно и не пренебрегать рекомендациями медиков.