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7 июля, 10:18

Предсказать невозможно: Магнитная буря внезапно накрыла Землю в понедельник

На Землю обрушилась вторая за июль магнитная буря уровня G1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lia Koltyrina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lia Koltyrina

Вторая за последние 24 часа магнитная буря обрушилась на Землю. Как объявили специалисты Института космических исследований РАН, её мощность невелика, в связи с чем ей присвоили категорию G1.

При этом учёные особо отметили, что это геомагнитное явление снова дало о себе знать внезапно, предсказать его было невозможно, так как видимых причин не наблюдалось. По прогнозам специалистов, буря стихнет уже в ближайшие часы.

«С утра зарегистрирована новая, вторая в этом месяце, магнитная буря. <...> Буря имеет самый слабый из возможных геомагнитных баллов, G1, и в общем-то снова наблюдается без видимых причин», — заявили представители ИКИ РАН.

Несмотря на то, что геомагнитное явление не будет мощным, как подчеркивают учёные, к мерам предосторожности следует отнестись серьёзно и не пренебрегать рекомендациями медиков.

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Ранее специалисты заявили, что для облегчения воздействия магнитных бурь первостепенное значение имеет качество сна. Нормализация режима укрепляет способность организма приспосабливаться к геомагнитным изменениям и уменьшает проявление нежелательных симптомов.

Ольга Сливченко
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