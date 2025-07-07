Как пожилым пережить аномальную жару — покажите эти советы гериатра вашим бабушкам и дедушкам

Жара, близкая к рекордной, ожидается на этой неделе в ряде регионов России. Тяжелее всех в такие периоды приходится пожилым людям. Как пережить аномальные температуры пенсионерам, в беседе с Life.ru рассказал врач-гериатр, невролог Валерий Новоселов.

Он объяснил, что температура окружающей среды оказывает значительное влияние на продолжительность жизни, развитие возрастозависимых заболеваний, функционирование нашего организма и даже на генетический аппарат. У пожилых людей здоровье обычно хуже, и их адаптационные возможности снижаются: уменьшается потовыделение, ухудшается регуляция внутренней температуры тела. Негативно жара сказывается особенно на тех пенсионерах, у кого есть диабет, нервно-дегенеративные и сердечно-сосудистые болезни.

Как пережить жару — главные советы для пожилых

Увеличить потребление жидкости. Не находиться на открытом солнце в часы пик. Обязательно носить головной убор — лучше панаму или шляпу белого цвета. Предпочитать лёгкую, светлую одежду из дышащих материалов, например бумажных или хлопковых тканей. По возможности находиться за городом — в парках или на свежем воздухе. В жаркую погоду избегать длительного пребывания на солнце. В квартирах с кондиционером особенно важно охлаждать помещение вечером и ночью — это поможет лучше отдыхать. Для жителей многоквартирных домов важно учитывать, что температура выше всего на верхних этажах; рекомендуется спать в прохладной комнате или использовать кондиционер. Зайдите в торговый центр во время прогулки — там всегда работают кондиционеры.

«При жаре в 30 градусов у пожилых людей, конечно, скачет давление. Сердечно-сосудистые заболевания включают гипертонию и последствия таких состояний — инсульты и инфаркты. В жаркую погоду риск их повторного возникновения возрастает: организм ослаблен, а дополнительный стресс может привести к катастрофе», — предупредил Новоселов.

Чтобы снизить риск повторных инсультов и инфарктов в жаркую погоду, необходимо:

Находиться в прохладных помещениях. Поддерживать комфортную температуру внутри дома или квартиры. Избегать пребывания в жарких закрытых непроветриваемых помещениях. Не забывать принимать назначенные лекарства.