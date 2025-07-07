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7 июля, 12:26

Как пожилым пережить аномальную жару — покажите эти советы гериатра вашим бабушкам и дедушкам

Гериатр Новоселов: Негативно жара сказывается особенно на пенсионерах с диабетом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жара, близкая к рекордной, ожидается на этой неделе в ряде регионов России. Тяжелее всех в такие периоды приходится пожилым людям. Как пережить аномальные температуры пенсионерам, в беседе с Life.ru рассказал врач-гериатр, невролог Валерий Новоселов.

Он объяснил, что температура окружающей среды оказывает значительное влияние на продолжительность жизни, развитие возрастозависимых заболеваний, функционирование нашего организма и даже на генетический аппарат. У пожилых людей здоровье обычно хуже, и их адаптационные возможности снижаются: уменьшается потовыделение, ухудшается регуляция внутренней температуры тела. Негативно жара сказывается особенно на тех пенсионерах, у кого есть диабет, нервно-дегенеративные и сердечно-сосудистые болезни.

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Как пережить жару — главные советы для пожилых

  1. Увеличить потребление жидкости.
  2. Не находиться на открытом солнце в часы пик.
  3. Обязательно носить головной убор — лучше панаму или шляпу белого цвета.
  4. Предпочитать лёгкую, светлую одежду из дышащих материалов, например бумажных или хлопковых тканей.
  5. По возможности находиться за городом — в парках или на свежем воздухе.
  6. В жаркую погоду избегать длительного пребывания на солнце.
  7. В квартирах с кондиционером особенно важно охлаждать помещение вечером и ночью — это поможет лучше отдыхать.
  8. Для жителей многоквартирных домов важно учитывать, что температура выше всего на верхних этажах; рекомендуется спать в прохладной комнате или использовать кондиционер.
  9. Зайдите в торговый центр во время прогулки — там всегда работают кондиционеры.

«При жаре в 30 градусов у пожилых людей, конечно, скачет давление. Сердечно-сосудистые заболевания включают гипертонию и последствия таких состояний — инсульты и инфаркты. В жаркую погоду риск их повторного возникновения возрастает: организм ослаблен, а дополнительный стресс может привести к катастрофе», — предупредил Новоселов.

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Чтобы снизить риск повторных инсультов и инфарктов в жаркую погоду, необходимо:

  1. Находиться в прохладных помещениях.
  2. Поддерживать комфортную температуру внутри дома или квартиры.
  3. Избегать пребывания в жарких закрытых непроветриваемых помещениях.
  4. Не забывать принимать назначенные лекарства.

Врач предупредил, что старение сопровождается увеличением чувствительности к метеоусловиям: если человек был метеозависимым в молодости, то с возрастом эта зависимость усиливается. Старость — это постепенное ухудшение функций организма и увеличение его несовершенств. У отдельных людей эти изменения проявляются ярче — ведь мы все разные.

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Напомним, что в Москве с 7 по 10 июля прогнозируют аномальную жару в +30 и выше. При этом не исключено, что температура в столице может побить 30-летний рекорд.

Андрей Горяничев
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