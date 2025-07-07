Как пожилым пережить аномальную жару — покажите эти советы гериатра вашим бабушкам и дедушкам
Гериатр Новоселов: Негативно жара сказывается особенно на пенсионерах с диабетом
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Жара, близкая к рекордной, ожидается на этой неделе в ряде регионов России. Тяжелее всех в такие периоды приходится пожилым людям. Как пережить аномальные температуры пенсионерам, в беседе с Life.ru рассказал врач-гериатр, невролог Валерий Новоселов.
Он объяснил, что температура окружающей среды оказывает значительное влияние на продолжительность жизни, развитие возрастозависимых заболеваний, функционирование нашего организма и даже на генетический аппарат. У пожилых людей здоровье обычно хуже, и их адаптационные возможности снижаются: уменьшается потовыделение, ухудшается регуляция внутренней температуры тела. Негативно жара сказывается особенно на тех пенсионерах, у кого есть диабет, нервно-дегенеративные и сердечно-сосудистые болезни.
Как пережить жару — главные советы для пожилых
- Увеличить потребление жидкости.
- Не находиться на открытом солнце в часы пик.
- Обязательно носить головной убор — лучше панаму или шляпу белого цвета.
- Предпочитать лёгкую, светлую одежду из дышащих материалов, например бумажных или хлопковых тканей.
- По возможности находиться за городом — в парках или на свежем воздухе.
- В жаркую погоду избегать длительного пребывания на солнце.
- В квартирах с кондиционером особенно важно охлаждать помещение вечером и ночью — это поможет лучше отдыхать.
- Для жителей многоквартирных домов важно учитывать, что температура выше всего на верхних этажах; рекомендуется спать в прохладной комнате или использовать кондиционер.
- Зайдите в торговый центр во время прогулки — там всегда работают кондиционеры.
«При жаре в 30 градусов у пожилых людей, конечно, скачет давление. Сердечно-сосудистые заболевания включают гипертонию и последствия таких состояний — инсульты и инфаркты. В жаркую погоду риск их повторного возникновения возрастает: организм ослаблен, а дополнительный стресс может привести к катастрофе», — предупредил Новоселов.
Чтобы снизить риск повторных инсультов и инфарктов в жаркую погоду, необходимо:
- Находиться в прохладных помещениях.
- Поддерживать комфортную температуру внутри дома или квартиры.
- Избегать пребывания в жарких закрытых непроветриваемых помещениях.
- Не забывать принимать назначенные лекарства.
Врач предупредил, что старение сопровождается увеличением чувствительности к метеоусловиям: если человек был метеозависимым в молодости, то с возрастом эта зависимость усиливается. Старость — это постепенное ухудшение функций организма и увеличение его несовершенств. У отдельных людей эти изменения проявляются ярче — ведь мы все разные.
Напомним, что в Москве с 7 по 10 июля прогнозируют аномальную жару в +30 и выше. При этом не исключено, что температура в столице может побить 30-летний рекорд.