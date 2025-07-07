Жара по-испански: Певец Колдун рассказал о пострадавшей на отдыхе жене

Романтическое путешествие в Испании чуть было не испорчено из-за экстремальной жары для артиста Дмитрия Колдуна и его супруги Виктории. В беседе с сайтом Мк.ru певец признался, что жена едва не потеряла сознание от теплового удара.

«Мы очень хорошо сейчас проводим время, но есть нюанс: днём здесь очень жарко. Уличные термометры показывают, что температура доходит до 45 градусов. И в этот момент с улиц все исчезают. Вике даже стало не по себе в какой-то момент, она поймала тепловой удар. Но мы благополучно добрались до кондиционера в гостинице и, отлежавшись, продолжили наше путешествие», — рассказал он.

Семейная пара побывала в Барселоне, Бильбао и Сан-Себастьяне. Колдун признался, что впервые оказался в городах на побережье Бискайского залива и был приятно удивлён их атмосферой. Особенно его впечатлил музей Гуггенхайма и знаменитый мост, построенный учеником Эйфеля. Но из-за аномальной жары путешественникам пришлось на время укрыться от солнца, чтобы восстановиться.