Жара по-испански: Певец Колдун рассказал о пострадавшей на отдыхе жене
Mk.ru: Певец Дмитрий Колдун рассказал о тепловом ударе жены на отдыхе в Испании
Артист Дмитрий Колдун со своей женой Викторией. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ koldunmedia
Романтическое путешествие в Испании чуть было не испорчено из-за экстремальной жары для артиста Дмитрия Колдуна и его супруги Виктории. В беседе с сайтом Мк.ru певец признался, что жена едва не потеряла сознание от теплового удара.
«Мы очень хорошо сейчас проводим время, но есть нюанс: днём здесь очень жарко. Уличные термометры показывают, что температура доходит до 45 градусов. И в этот момент с улиц все исчезают. Вике даже стало не по себе в какой-то момент, она поймала тепловой удар. Но мы благополучно добрались до кондиционера в гостинице и, отлежавшись, продолжили наше путешествие», — рассказал он.
Семейная пара побывала в Барселоне, Бильбао и Сан-Себастьяне. Колдун признался, что впервые оказался в городах на побережье Бискайского залива и был приятно удивлён их атмосферой. Особенно его впечатлил музей Гуггенхайма и знаменитый мост, построенный учеником Эйфеля. Но из-за аномальной жары путешественникам пришлось на время укрыться от солнца, чтобы восстановиться.
Напомним, что в конце июня Европа оказалась во власти аномальной жары, побившей температурные рекорды во многих странах. Как сообщают западные СМИ, наиболее тяжёлая ситуация сложилась во Франции, Испании, Португалии и Италии. Французские власти ввели наивысший «красный» уровень опасности в 16 департаментах и «оранжевый» — ещё в 68. Прогнозируемый рост температуры до 36-40°C вынудил принять беспрецедентные меры: около 200 школ временно закроют или изменят режим работы для защиты детей от экстремальной жары.