7 ошибок, которые 90% россиян совершают каждое лето: А что из этого делаете вы?

Каждый год мы ждём лето как спасение от серых будней. Планируем отпуск, покупаем кремы от загара, достаём из шкафов летние наряды. Но почему-то к концу сезона многие чувствуют себя разбитыми, обгоревшими и не особо отдохнувшими? А ещё — замёрзшими, ведь российское лето умеет преподносить сюрпризы в виде +13 в июне, хотя вот июль обещают жарким. Мы разобрали самые распространённые летние ошибки и поняли: большинство проблем создаём себе сами.

Ошибка 1: Жарятся на солнце как блины на сковородке

Летние ошибки россиян — 7 привычек, которые портят сезон. Фото © «Шедеврум»

Россияне относятся к солнцу как к редкому гостю — нужно схватить каждый лучик, пока не ушёл. Первый же тёплый денёк заставляет нас часами лежать на солнце без всякой защиты. Покупаем самый дешёвый крем с SPF 15, мажемся им раз в день и удивляемся красным плечам к вечеру. А перед отпуском многие идут в солярий «подготовить» кожу — будто искусственное облучение защитит от настоящего солнца.

Кожа, отвыкшая за зиму от ультрафиолета, получает настоящий шок. Результат печальный: ожоги, шелушение и морщины, которые добавляют лет пять к реальному возрасту. Европейцы тратят на солнцезащитные средства в разы больше нас — и выглядят моложе даже в пятьдесят.

Ошибка 2: Пьют воду, только когда уже хочется умереть от жажды

Мы привыкли пить по принципу верблюда — редко, но много. Ждём, когда жажда станет нестерпимой, а потом пытаемся залпом выпить полтора литра. Но к моменту, когда появляется чувство жажды, организм уже потерял процент влаги и начал страдать. А восстановить баланс одним махом невозможно. Ещё одна российская особенность — пить ледяную воду в тридцатиградусную жару. Кажется логичным, но резкий температурный контраст — прямая дорога к ангине посреди лета. В жарких странах традиционно пьют тёплый чай, и это не случайность. Плюс мы любим заменять воду квасом, лимонадами и соками. Но сахар только усиливает жажду — получается замкнутый круг.

Ошибка 3: Едят горячий борщ в тридцатиградусную жару

Почему российское лето превращается в испытание для здоровья. Фото © «Шедеврум»

Наш организм летом переходит на другой режим работы, но мы продолжаем кормить его зимней едой. Горячий суп, картошка с котлетами, жаркое — всё это нормально в декабре, но летом превращается в пытку для пищеварения. Горячая пища дополнительно разогревает тело, которое и так страдает от жары. А тяжёлая еда требует много энергии на переваривание — поэтому после обеда хочется спать, а не наслаждаться летним днём. Пикники у нас тоже традиционно означают шашлыки плюс алкоголь. Жирное мясо в сочетании со спиртным в жару — серьёзная нагрузка на печень и сердце. А ведь природа специально даёт нам летом изобилие овощей, фруктов и зелени — естественных источников воды и витаминов.

Ошибка 4: Носят синтетику и превращают тело в парилку

Яркие синтетические футболки выглядят стильно, стоят недорого и не мнутся в чемодане. Вот только искусственные ткани не пропускают воздух и не впитывают влагу — получается эффект полиэтиленового пакета. Хлопок, лён и вискоза стоят дороже, зато позволяют коже дышать. Ещё мы упорно носим чёрную одежду в жару, хотя прекрасно знаем про притяжение солнечных лучей. Многие считают, что чёрный стройнит, но никакой эффект похудения не стоит теплового удара. А летняя обувь у нас — отдельная песня. Шлёпанцы без задника, сандалии на плоской подошве, тесные кроссовки. Всё это превращает прогулки в мучение. Ноги отекают, появляются мозоли, развивается грибок стопы.

Ошибка 5: Боятся кондиционеров как огня

Как правильно загорать и пить воду в жару — ошибки россиян. Фото © «Шедеврум»

Советское наследие до сих пор влияет на наше отношение к климатической технике. «Кондиционер — зло, от него сразу заболеешь» — слышали такое? Этот миф передаётся из поколения в поколение, хотя простуды вызывают вирусы, а не прохладный воздух. Заболеть можно только при неправильном использовании — если сидеть под прямым потоком или создавать арктический холод в помещении. Мы предпочитаем страдать в душных квартирах и офисах, теряя работоспособность и портя настроение. Многие экономят на электричестве, отказываясь включать кондиционер. Но лечение последствий перегрева может обойтись дороже любых счетов за свет. Современные кондиционеры довольно экономичны, если не устраивать дома полярную станцию.

Ошибка 6: Планируют активность на самое пекло

Русские привыкли жить по расписанию, не учитывая погодные условия. Пробежка в полдень, работа в саду в два часа дня, пляж с двенадцати до четырёх — мы игнорируем здравый смысл и биоритмы. В жарких странах в это время сиеста, а всю активность переносят на утро и вечер. Лето у нас короткое, поэтому хочется успеть всё: отпуск, дачу, пикники, спорт, путешествия. Составляем нереальные планы и пытаемся втиснуть в три месяца годовую норму приключений. К концу августа чувствуем себя выжатыми лимонами вместо отдохнувших людей. А отпуск превращаем в марафон по достопримечательностям — пять стран за две недели, двадцать городов и тысяча фотографий. Возвращаемся домой с багажом впечатлений, но без сил.

Ошибка 7: Слишком рано убирают тёплые вещи

Летние привычки россиян, которые вредят здоровью и настроению. Фото © «Шедеврум»

Российское лето — это не три стабильных месяца жары, а непредсказуемые температурные качели. Но мы упорно игнорируем эту особенность климата. Календарь показывает июль — значит, пора ходить в шортах и футболках, даже если за окном +13. Мы одеваемся по датам, а не по термометру, а потом дрожим на автобусных остановках. Синоптики обещали на выходных +25, и мы убираем свитера на антресоли. Но прогнозы часто не сбываются, особенно долгосрочные. В результате оказываемся в летней одежде посреди внезапного похолодания. Плюс срабатывает социальное давление — стыдно носить кардиган в июле, даже если холодно. Но здравый смысл важнее условностей. Лучше выглядеть «не по сезону» и чувствовать себя комфортно, чем мёрзнуть ради соответствия календарю.