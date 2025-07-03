Как поэт Велимир Хлебников предсказал ИИ-революцию и что гений говорил о событиях в России в 2025 году

Велимир Хлебников — знаковая фигура русской поэзии начала двадцатого века. Один из самых главных футуристов, он ценился товарищами и читателями не за зрелищность, а за преданность своему делу — делу слова. Маяковский писал: «Поэтическая слава Хлебникова неизмеримо меньше его значения». Так остаётся и до сих пор. Человек, который придумал слово «лебедиво», изучается разве что на филологических факультетах. Но важно знать и другую сторону его личности. Хлебников разработал собственную математическую систему, по которой предсказывал самые важные события в будущем. Рассказываем подробности в материале.

Кем был Велимир Хлебников

Велимир Хлебников — человек, который реформировал русский литературный язык, созданный Пушкиным. Фото © Wikipedia

«Пролетели, улетели стая лёгких времирей...» — если вы когда-либо в жизни читали эти строки, ваш взгляд на поэзию уже никогда больше не будет прежним. Велимир Хлебников был не просто поэтом — он был творцом нового слова, которое начинало жить на страницах его стихов независимо от самого автора. Приблизиться к его уровню смогли разве что авангардные легенды позднего СССР — Геннадий Айги и Дмитрий Авалиани. Ни Оксана Васякина, ни Лёха Никонов так писать не могут. И на это есть причина — реформатор русского стиха и «председатель земного шара» окончил физмат Казанского университета. Поэтому к поэзии относился точно так же, как к науке. А склад его личности, слегка отрешённый от суровой реальности, помогал чувствовать всю красоту мира и отображать её в стихах.

Жизнь Велимира Хлебникова

Велимир Хлебников не просто поэт, стихоплёт или верлибрист. Он натуральный гений. Фото © Wikipedia, © Wikipedia / Tubantia

Виктор Владимирович Хлебников родился 9 ноября 1885 года в селе Малые Дербенты. Тогда оно считалось частью Астраханской губернии. Сейчас это Калмыкия. Детство поэта прошло в местности, которую одновременно населяли православные русские и буддисты, калмыки. Возможно, буддистское мировоззрение оказало влияние на поэта в детстве. Кстати, армянские корни у Виктора Хлебникова тоже были. После окончания Казанского университета поэт «прибился» к символистам, а потом стал одной из ключевых фигур футуризма в России. И придумал себе «заумный» псевдоним Велимир, с которым вошёл в историю.

В 1916 году Хлебникова забрали в армию. Ему там очень не нравилось, настолько, что приходилось постоянно проходить психиатрическую комиссию. При первом удобном случае он выпросил отпуск на пять месяцев и больше не возвращался. Ради справедливости, возвращаться было уже некуда: началась революция. Хлебников сразу поехал в самую гущу событий, в Петроград, участвовал там в культурной жизни. Потом ездил по России. А в 1921 году, когда советская республика появилась в Иране, отправился туда. Местные стали звать его «русским дервишем». Дервиши в исламской традиции — это странствующие нищие монахи, которые посвящают жизнь служению Богу. А в следующем году Хлебников уже был парализован от неизвестной болезни, и 28 июня 1922 года он скончался.

Пророчества Велимира Хлебникова

Велимир Хлебников — не тот, с кем можно шутить. Он сумел предсказать такие вещи, о которых не догадывался Нострадамус. И использовал силу математики. Фото © Wikipedia / М. Ларионов, © Wikipedia

На самом деле у Хлебникова была целая система, по которой он пытался предсказывать будущее. Он верил, что история циклична, а события в мире привязаны к определённым числам. По сути, поэт создал своё собственное ответвление в нумерологии. Мог часами сидеть и сверять даты исторических событий, чтобы понять, что же ждёт нас в будущем. Его теории о цикличности реформ, войн и революций не были восприняты всерьёз. Но несколько пророчеств всё же сбылось.

Революция в России

Русская революция? Это уже было у Велимира Хлебникова. Как в стихах, так и в расчётах. Фото © РИА Новости / С. Пунегов

Хлебников говорил: «Я утверждаю, что года между началами государств кратны 413. Что 1383 года отделяют паденья государств, гибель свобод. Что 951 год разделяет великие походы, отражённые неприятелем». Мы посчитали, и, пожалуй, в этих словах есть смысл. Цифру 1383 Хлебников обнаружил, судя по всему, изучая историю Римской империи. Это государство пало в 455 году. А за 1383 года до этого, в 928 году до нашей эры, умер царь Соломон, что обозначило начало падения Израильского царства.

А если прибавить к дате падения Первого Рима 951 год, цифру, что разделяет великие походы, то получится 1406 год. Тогда Московское княжество начало войну с княжеством Литовским. С нашей стороны выступал Василий I, сын Дмитрия Донского. А литовцев представлял Витовт, лидер одного из самых старых реформаторских движений в Европе, гуситов. Великий поход закончился заключением Вечного мира.

Дальше — больше. Дата русской революции — 1917 год. Хлебников считает, что между началами государств проходит 413 лет. Отняв 413 от 1917 мы обнаружили, что получился 1504 год. Это год смерти великого московского князя Ивана III, человека, который освободил Русь от ордынского ига. В этот же год на престол вступает Василий III, сын Ивана от знаменитой Софьи Палеолог и отец Ивана Грозного. Можно взять 1504 год за точку отсчёта независимого и единого Русского государства, управляемого Москвой. Получается, дата революции действительно была связана с датой становления Московского царства, государственного формирования, которое предшествовало Российской империи.

Своя собственная смерть

Велимир Хлебников однажды написал: «Люди моей задачи часто умирают в 37 лет». И умер в 36 от неизвестной болезни, что парализовала его тело. Более того — Маяковский, тоже поэт-футурист и, несомненно, человек хлебниковской задачи, умирает, как и старший товарищ, в 36 лет. Обстоятельства их смерти предельно разные, но совпадение поистине ужасающее.

Велимир Хлебников и предсказания на 2025 год

Какие вещи из 2025 года предсказывал Хлебников в своих стихах? Фото © ТАСС / Максим Коротченко

Конкретного года Велимир Хлебников не называл, да он и не нужен. По системе Велимира можно попробовать предсказать некоторые геополитические события. А во многих своих стихотворениях гениальный поэт-футурист часто обращался к теме будущего, и некоторые строчки подозрительно напоминают реальность, в которой мы с вами сейчас живём.

Что не так с 2025 годом по системе Хлебникова

Мы применили нумерологическую систему Хлебникова к современному миру и пришли к интересным результатам. Если отнять 413 от 2025 года, то получится 1612. Это дата, когда Кузьма Минин и князь Пожарский сформировали в Москве народное ополчение, а затем выгнали из города поляков и литовцев. Уже на следующий год завершилось Смутное время и к власти пришла династия Романовых. Помним, что «года между началами государств кратны 413». Также вспоминаем, что 951 год отделяет друг от друга великие походы, — отняв это число от 2025 получаем 1074 год. Год, когда последний английский король из династии англосаксов Эдгар подчинился норманну Вильгельму Завоевателю. Интересно, что ждёт Россию и Англию в 2025 году? Судя по предсказаниям Хлебникова, что-то великое.

Искусственный интеллект и таяние ледников в стихотворениях Велимира Хлебникова