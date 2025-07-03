Он вам не Лабубу: Как все в мире стали частью культа демона Пазузу, даже не заметив этого

Все знают про популярную сейчас коллекционную игрушку Лабубу и что история её создания тянется из скандинавских мифов. Но недавно особо внимательные личности вдруг обнаружили, что, вероятно, зверёк имеет и месопотамские корни. Имя Пазузу вам о чём-нибудь говорит? Если нет, то пересмотрите фильм «Изгоняющий дьявола» 1973 года. Именно там впервые появляется Пазузу — один из демонов, вселившихся в девочку.

Получается, что новое увлечение зумеров с этими Лабубу не столь безопасное, как все думали? Неужели мы, вешая на сумку игрушку, на самом деле показываем свою привязанность к культу древнего месопотамского демона и кормим его своей энергией? Life.ru решил разобраться в ситуации, поэтому спросил у доктора филологических наук, профессора МГУ и эксперта по фольклору Ирины Карабулатовой, есть ли на самом деле связь между Лабубу и древним демоном Пазузу.

Кто такой Пазузу

Фигура Пазузу в Лувре. 1-е тысячелетие до нашей эры. Фото © Wikipedia

Как рассказывает нам эксперт, Пазузу — это демоническое существо из месопотамской мифологии, часто ассоциируемое с ветрами, болезнями и хаосом. Он занимает важное место в аккадской, шумерской и ассиро-вавилонской демонологии. «Имя Пазузу (аккад. Pazuzu) происходит, вероятно, от корня *p-z-z*, связанного с разрушением или яростью. Он известен как «царь демонов ветра», повелитель злых духов и защитник от других демонов, в частности от Ламашту. Его образ сочетал в себе черты нескольких опасных существ, подчёркивая его связь со смертью и болезнями», — говорит доктор наук.

Несмотря на свою зловещую природу, Пазузу иногда выступал как защитник людей, особенно детей, от демоницы Ламашту, которая убивала младенцев. Амулеты с его изображением вешали в домах и на шею больным. Ирина Карабулатова Доктор филологических наук, профессор МГУ, эксперт по фольклору

В реальной истории, как продолжает эксперт, амулеты с Пазузу носили не только простые люди, но и воины, веря, что он защитит их в бою. И эта двойственная природа (разрушитель и защитник) делает его одним из самых неоднозначных демонов древности.

Правда ли, что Лабубу и Пазузу — это один персонаж

Кто такой Пазузу и почему его сравнивают с Лабубу? Фото © Telegram / НЕБОЖЕНА

Сейчас многие (например, в Китае) ищут связь Пазузу с Лабубу — популярной игрушкой, которую все так же ставят в дом, вешают на сумки и ключи. И действительно, как отмечает доктор наук, внешне они похожи. В связи с этим возникает вопрос: насколько целенаправленным было использование образа древнего демона в современном обществе? «Сакральный уровень образов божеств и демонических существ может вызывать страх в равной степени. На мой взгляд, совмещение образа демона Пазузу и детской игрушки Лабубу служит попыткой сместить межкультурные границы», — отвечает Ирина Карабулатова.

Многие считают, что Лабубу выдуман сравнительно недавно. Однако не может не настораживать активное продвижение этого персонажа в современное этнокультурное сознание. Ирина Карабулатова Доктор филологических наук, профессор МГУ, эксперт по фольклору

Вспомните красочный мультфильм о Беовульфе — его образ буквально списан с Пазузу. В кинодискурсе и компьютерных играх образ Пазузу уже не считается чем-то сверхъестественным. Кто реанимирует свергнутых кровожадных божеств?

Опасна ли детская игрушка Лабубу? Почему она — это фигурка древнего демона. Фото © «Шедеврум»