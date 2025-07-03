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3 июля, 10:06

Он вам не Лабубу: Как все в мире стали частью культа демона Пазузу, даже не заметив этого

Так ли безобидна популярная сейчас у молодёжи игрушка Лабубу? А что, если это не просто смешной зверёк, а самый настоящий древний демон, решивший захватить своим изображением мир людей? Как связаны Лабубу и Пазузу — в материале Life.ru.

Коллаж © Life.ru Фото © «Шедеврум», © Shutterstock / FOTODOM / petanicupu

Коллаж © Life.ru Фото © «Шедеврум», © Shutterstock / FOTODOM / petanicupu

Все знают про популярную сейчас коллекционную игрушку Лабубу и что история её создания тянется из скандинавских мифов. Но недавно особо внимательные личности вдруг обнаружили, что, вероятно, зверёк имеет и месопотамские корни. Имя Пазузу вам о чём-нибудь говорит? Если нет, то пересмотрите фильм «Изгоняющий дьявола» 1973 года. Именно там впервые появляется Пазузу — один из демонов, вселившихся в девочку.

Получается, что новое увлечение зумеров с этими Лабубу не столь безопасное, как все думали? Неужели мы, вешая на сумку игрушку, на самом деле показываем свою привязанность к культу древнего месопотамского демона и кормим его своей энергией? Life.ru решил разобраться в ситуации, поэтому спросил у доктора филологических наук, профессора МГУ и эксперта по фольклору Ирины Карабулатовой, есть ли на самом деле связь между Лабубу и древним демоном Пазузу.

Кто такой Пазузу

Фигура Пазузу в Лувре. 1-е тысячелетие до нашей эры. Фото © Wikipedia

Фигура Пазузу в Лувре. 1-е тысячелетие до нашей эры. Фото © Wikipedia

Как рассказывает нам эксперт, Пазузу — это демоническое существо из месопотамской мифологии, часто ассоциируемое с ветрами, болезнями и хаосом. Он занимает важное место в аккадской, шумерской и ассиро-вавилонской демонологии. «Имя Пазузу (аккад. Pazuzu) происходит, вероятно, от корня *p-z-z*, связанного с разрушением или яростью. Он известен как «царь демонов ветра», повелитель злых духов и защитник от других демонов, в частности от Ламашту. Его образ сочетал в себе черты нескольких опасных существ, подчёркивая его связь со смертью и болезнями», — говорит доктор наук.

Несмотря на свою зловещую природу, Пазузу иногда выступал как защитник людей, особенно детей, от демоницы Ламашту, которая убивала младенцев. Амулеты с его изображением вешали в домах и на шею больным.

Ирина Карабулатова

Доктор филологических наук, профессор МГУ, эксперт по фольклору

Несмотря на свою зловещую природу, Пазузу иногда выступал как защитник людей, особенно детей, от демоницы Ламашту, которая убивала младенцев. Амулеты с его изображением вешали в домах и на шею больным.
Несмотря на свою зловещую природу, Пазузу иногда выступал как защитник людей, особенно детей, от демоницы Ламашту, которая убивала младенцев. Амулеты с его изображением вешали в домах и на шею больным.

В реальной истории, как продолжает эксперт, амулеты с Пазузу носили не только простые люди, но и воины, веря, что он защитит их в бою. И эта двойственная природа (разрушитель и защитник) делает его одним из самых неоднозначных демонов древности.

Правда ли, что Лабубу и Пазузу — это один персонаж

Кто такой Пазузу и почему его сравнивают с Лабубу? Фото © Telegram / НЕБОЖЕНА

Кто такой Пазузу и почему его сравнивают с Лабубу? Фото © Telegram / НЕБОЖЕНА

Сейчас многие (например, в Китае) ищут связь Пазузу с Лабубу — популярной игрушкой, которую все так же ставят в дом, вешают на сумки и ключи. И действительно, как отмечает доктор наук, внешне они похожи. В связи с этим возникает вопрос: насколько целенаправленным было использование образа древнего демона в современном обществе? «Сакральный уровень образов божеств и демонических существ может вызывать страх в равной степени. На мой взгляд, совмещение образа демона Пазузу и детской игрушки Лабубу служит попыткой сместить межкультурные границы», — отвечает Ирина Карабулатова.

Многие считают, что Лабубу выдуман сравнительно недавно. Однако не может не настораживать активное продвижение этого персонажа в современное этнокультурное сознание.

Ирина Карабулатова

Доктор филологических наук, профессор МГУ, эксперт по фольклору

Многие считают, что Лабубу выдуман сравнительно недавно. Однако не может не настораживать активное продвижение этого персонажа в современное этнокультурное сознание.
Многие считают, что Лабубу выдуман сравнительно недавно. Однако не может не настораживать активное продвижение этого персонажа в современное этнокультурное сознание.

Вспомните красочный мультфильм о Беовульфе — его образ буквально списан с Пазузу. В кинодискурсе и компьютерных играх образ Пазузу уже не считается чем-то сверхъестественным. Кто реанимирует свергнутых кровожадных божеств?

Опасна ли детская игрушка Лабубу? Почему она — это фигурка древнего демона. Фото © «Шедеврум»

Опасна ли детская игрушка Лабубу? Почему она — это фигурка древнего демона. Фото © «Шедеврум»

Необычный образ Пазузу впервые появляется в мистическом фильме «Константин» для взрослой аудитории, затем закрепляется у детей и подростков через компьютерные игры. Сейчас он внедряется на ранних этапах формирования этносоциокультурной системы координат у детей. Опасна ли сама игрушка? Не похоже. Но знайте, что всё далеко не просто так. А ранее Life.ru рассказывал, какие знаки зодиака окажутся главными неудачниками в июле 2025 года.

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Екатерина Хмелева
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