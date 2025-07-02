Самые страшные убийцы в истории человечества: Какой у них знак зодиака и что нам это говорит

Кем по гороскопу были самые ужасные монстры в мире? Теперь мы можем ответить на этот вопрос потому, что информация о серийных убийцах распространяется довольно быстро, да и рейтинги из них составить сейчас легче, чем когда-либо. На самом деле серийных убийц действительно много. Представитель каждого знака зодиака может найти среди них того, кто родился под тем же созвездием. Но кое-кто из них убил больше остальных. Рассказываем, кто именно, в материале.

Луис Альфредо Гаравито Кубильос

Луис Гаравито — это колумбийский Чикатило, который десятилетиями бродил безнаказанным. Фото © Wikipedia / The Colombian National Police

Луис Гаравито родился 25 января 1957 года в Колумбии. У этой страны и так дрянная репутация потому, что на её территории действуют картели по продаже запрещённых веществ, но «благодаря» Гаравито теперь это ещё и «дом» самого ужасного серийника в истории. Маньяк был признан виновным в убийстве 138 детей, и это лишь подтверждённые. На самом деле количество жертв может превышать 300 человек. В Колумбии его прозвали Зверем. С 1970-х до 1999 года он систематически издевался над мальчиками-подростками и впоследствии убивал их. В тюрьме Гаравито держали в блоке для душевнобольных, отдельно от других заключённых — боялись, что Зверя немедленно убьют. В итоге маньяк умирал долго, у него был одновременно рак глаз и лейкемия. «Раки» добили Гаравито в 2023 году.

По знаку зодиака Луис Гаравито был Водолеем. Несмотря на то что в рейтинге самых опасных знаков зодиака представители Водолеев находятся почти в самом конце, уступая только знаку зодиака Близнецы, и они могут быть опасны. Впрочем, исследование американских юристов, которые проанализировали 120 серийных убийц по дате рождения, говорит о том, что Водолеи по гороскопу лидируют по количеству жертв, когда убивают. Видимо, даже тут проявляется их страсть к переменам.

Педро Алонсо Лопес

Педро Алонсо Лопес — это колумбийский Чикатило с драматичной предысторией. Фото © Wikipedia

Педро Алонсо Лопес родился 8 октября 1948 года и тоже на родине Пабло Эскобара. В отличие от последнего, Лопеса в Колумбии не любят. Его там называют Монстр Анд. В отличие от Эскобара, Лопес, который убил 110 человек, жив. Что ещё хуже — он находится на свободе потому, что правительство Колумбии в 1998 году решило просто отпустить маньяка под залог в 50 долларов. С 2002 года он находится в розыске, периодически совершает преступления, сейчас местонахождение неизвестно. Лопес выбил «маньячный джекпот». В детстве он несколько раз становился жертвой педофилов, всех из которых впоследствии убил. Потом стал убивать взрослых девушек, ближе к моменту заключения — девочек от семи лет. Пока Лопес сидел в тюрьме в Эквадоре, он называл себя «человеком века». Сейчас ему должно быть около 76 лет.

По гороскопу Педро Алонсо Лопес — Весы. Представители этого знака зодиака отличаются умением находить компромиссы. Пожалуй, на примере этого душегуба мы видим отличное умение найти компромисс с колумбийским правительством. Ситуация осложняется тем, что маньяк, принадлежащий к рассудительному знаку зодиака Весы, является, по сути, гастролёром. Он начал убивать женщин в Перу, поначалу это были крестьянки. Уехал в Эквадор, когда его стали искать местные банды. Найти убийцу женщин при условии таких частых переездов, конечно, возможно, но, видимо, мало кто в Латинской Америке будет этим заниматься.

Михаил Попков

Михаил Попков, или ангарский маньяк, убил 85 женщин и одного милиционера. Фото © ТАСС / EPA / DMITRY DMITRIYEV

Михаил Попков, говорят, сильно расстроил битцевского маньяка Александра Пичушкина тем, что убил больше людей. Ангарский маньяк родился 7 марта 1964 года в Норильске. В 90-е он работал милиционером. На службе его характеризовали положительно. На работе охранником в нулевые он характеризовался уже отрицательно. После 2011 года ради денег таксовал и рыл могилы. С 1994 года до момента поимки Попков убивал женщин и девушек. Потом расследовал сам свои же убийства. А в 2012 году органы смогли провести генетическую экспертизу — и ангарского маньяка поймали.

По знаку зодиака Михаил Попков — Рыбы. Этот водный знак характеризуется мягкостью, сострадательностью и доброжелательностью. Видимо, ангарский маньяк оказался «выродком» ещё и в зодиакальном плане. Но богатое воображение, которое придаёт своим носителям знак зодиака Рыбы, безусловно, помогало Попкову оставаться безнаказанным до 2010-х.

Ян Синьхай

Ян Синьхай — один из немногих серийных убийц из Китая. В КНР смертная казнь не запрещена. Фото © Wikipedia

Китайцы звали его Шаньдунский упырь. Ян Синьхай родился 17 июля 1968 года в городе Чжэнъян. На его счету 67 убийств, и это всего лишь за три года, с 2000-го по 2003-й. Синьхай бросил школу ещё в 1985-м и стал бродяжничать по всему Китаю. В 1996 году его посадили в тюрьму за попытку изнасилования. В 2000 году маньяк освободился и придумал невероятную схему — решил, что будет ночью забираться в дома китайцев и убивать их. Немедленно приступил к исполнению, наводил ужас на четыре провинции: Хэнань, Шаньдун, Аньхой и Хэбэй. Убивал целыми семьями, использовал одежду, обувь и орудия убийства «на один раз». Ему это не помогло. Синьхая поймали и казнили в 2004 году.

Ян Синьхай принадлежал к представителям знака зодиака Рак. Под этим созвездием обычно рождаются чувствительные натуры, мечтатели. Видимо, это не история Яна Синьхая. Впрочем, Раки по гороскопу могут проявлять хладнокровие и коварство, использовать холодный расчёт и не отвлекаться на такие эмоции, как жалость. Примерно эту «тёмную сторону» знака зодиака Рак мы могли наблюдать, пока маньяк был жив.